台湾メディアの中時新聞網は7日、日中関係が緊張する中、専門家から「中国が日本のソフトパワーをそごうとするのは逆効果になる」との指摘が出ていると報じた。

記事は、高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言に反発する中国が、過去1カ月間、国連への書簡送付からフランスやロシアの取り込みなど、さまざまな手段で日本を孤立させようと試みてきたと指摘。「この威圧的な行動は人気の文化的象徴の封殺へと向かっており、J-POPの女王から世界で最も売れている漫画作品に至るまで、逃れることはできなかった」とした。

一方で、専門家からはこうした行動は逆効果になるとの指摘が出ていると言及。米ブルームバーグが掲載したリーディー・ガロウド氏の論評を引用し、上海のイベントで人気アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」のテーマソングを歌っていた歌手の大槻マキさんが途中で中断、強制退場させられたことについて「世界中の『ワンピース』ファンが激怒した」としたほか、前日に上海公演が中止となった浜崎あゆみさんの「無観客公演」が逆に高く評価されたことを伝えた。

同論評は、「圧力の対象が大衆娯楽の象徴的な人物に向かうと、国際社会は比較せざるを得ない。一方は言論と創作の自由を受け入れ、もう一方は手を出して制約を加える。さらに注目すべきことに、この『圧力』に狙われた3人の人物、大槻マキ、浜崎あゆみ、高市早苗は、いずれも女性である」と指摘した。

また、「中国政府は旅行（渡航自粛要請）も圧力の手段として利用しているが、実際の影響は限定的である。中国の国営メディアは両国間の便が40%削減されたと強調しているが、ゴールドマン・サックスのアナリストは、日本の観光産業が中国および香港からの旅行客に依存する程度は、新型コロナウイルス流行前ほど高くないと指摘している。彼らの予測では、たとえ中国からの観光客が50％減少しても、国内総生産（GDP）の成長への影響は約0．2ポイントにすぎない。他地域および国内の旅行客で補えれば、影響はさらに半分に減る可能性がある」とも伝えた。

そして、「現時点で見る限り、中国政府はほとんど引く姿勢を見せておらず、この対立は数年にわたる綱引きの長期戦になる可能性がある。中国当局は、この一連の行動を外界がどのように見るかを慎重に考える必要がある。圧倒的な力に直面してもあえて勇敢にあらがうことは、もともと広範な共感を呼びやすい。日本には多くの友人がいて、『ワンピース』の『仲間』のように、彼らは互いに肩を並べて立つのである」と指摘した。（翻訳・編集/北田）