好き＆行ってみたい「富山県の寺社仏閣」ランキング！ 2位「射水神社」を抑えた1位は？【2025年調査】
晩秋の空気が澄みわたり、街に少しずつ年末の気配が漂い始める11月末は、静かな時間を求めて寺社仏閣を訪れたくなる季節です。紅葉が残る境内や、冬を迎える前の凛とした空気に触れると、自然と心が落ち着いていきます。今回は、そんな時期にこそ足を運びたくなる魅力的な寺社仏閣をご紹介します。
All About ニュース編集部は11月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「寺社仏閣」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「富山県の寺社仏閣」を紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「高岡大仏のある公園内だから」（30代女性／茨城県）、「景色もいいので行ってみたい」（30代男性／大阪府）、「よく聞く神社だと思うからです」（20代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「国宝にも指定される美しい寺院建築と庭園が印象的で、伝統的な仏教文化や歴史を体感できるから」（30代女性／石川県）、「国宝の建物が美しく、静かで落ち着いた雰囲気を味わえるため」（30代女性／秋田県）、「建物の大きさから迫力を感じて見てみたいのと、国宝だから」（20代男性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は11月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「寺社仏閣」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「富山県の寺社仏閣」を紹介します！
2位：射水神社／33票2位は「射水神社」でした。高岡市にある射水神社は、越中国一宮として知られ、約2000年の歴史を誇る格式ある神社です。古城公園内にあり高岡大仏も近いため、散策とともに訪れる観光客も多く、自然と文化の調和を楽しめます。
回答者からは「高岡大仏のある公園内だから」（30代女性／茨城県）、「景色もいいので行ってみたい」（30代男性／大阪府）、「よく聞く神社だと思うからです」（20代男性／東京都）などのコメントがありました。
1位：瑞龍寺／70票1位は「瑞龍寺」でした。高岡市に位置する曹洞宗の名刹で、加賀藩2代藩主・前田利長公の菩提寺として創建されました。国宝にも指定された壮麗な仏殿や山門は、歴史的・建築的価値が高く、国内外から参拝者が訪れます。
回答者のコメントを見ると「国宝にも指定される美しい寺院建築と庭園が印象的で、伝統的な仏教文化や歴史を体感できるから」（30代女性／石川県）、「国宝の建物が美しく、静かで落ち着いた雰囲気を味わえるため」（30代女性／秋田県）、「建物の大きさから迫力を感じて見てみたいのと、国宝だから」（20代男性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)