全長2.2m級の「ちいさいトライク」に反響殺到！

電動モビリティブランド「e-NEO」を運営するEV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）は、フラッグシップモデルである3人乗り電動トライク「NEO-ONE（ネオワン）」の2025年内納車分の予約枠が完売したことを発表しました。

これに伴い、同社は2026年3月ごろの納車分を対象とした“春の先取り先行予約”を11月26日より受け付けています。

この先行予約は、春の新生活や新年度に合わせて利用したいというニーズが急増していることを背景に開始されたもの。

都市部での試乗会を通じて、保育園や小学校への送迎、日常の買い物、通勤、さらには法人での業務移動やデリバリー導入など、具体的な短距離移動のニーズが強く顕在化しており、特に、雨風の影響を受けにくいサイドカー構造とバイク初心者でも扱いやすい安定性から、家族利用、とりわけ主婦層からの支持が伸びており、春の導入ニーズが例年以上に高まる見込みだと言います。

「走るデザインプロダクト」をコンセプトに、日本発の都市型EV文化を発信するe-NEOシリーズのNEO-ONEは、「EVトゥクトゥク」とも呼ばれる乗り物です。

全長2245mm×全幅1150mmという取り回しの良い車体は、車両重量320kg、乗車定員は最大3人。最高出力3kWを発揮する電動モーターを搭載し、最高速度50km／h、一回のフル充電で約100kmの航続距離を実現しています。また、最高出力2kWのエントリーモデル「NEO-Light」もラインナップされます。

NEO-ONEの大きな魅力は、その低コストと気軽な所有スタイルにあります。運転には普通自動車免許（AT限定可）が必要ですが、保険や税金は250ccバイクと同等であり、車検や車庫証明が不要です。

また、安全設計にも配慮。バックモニターや、坂道発進時に後退の心配を解消するヒルホールドコントロールが標準装備されています。

サイドにドアがない構造ながらも、専用のレインガードを装備すれば雨風をシャットアウトでき、雨天時以外は上部に巻き上げて収納可能です。

さらに、クルマと同様にコインパーキングに駐車できるため、都市部での駐車場所にも困りません。充電は自宅や充電ステーションで可能な100Vおよび200Vの両方に対応しています。

そんなNEO-ONEに対して、その新しい立ち位置と実用性に着目したユーザーからの反響が多数寄せられています。

特に、将来的な利用を視野に入れた意見が多く、「将来的にクルマをやめたらこういうのもいい」といった声や、「年を取ったら町内の買い物専用車として買っても良い」といった、シニア層のセカンドカーや地域内の移動手段としての需要がうかがえます。

また、軽自動車と比較して「軽自動車だと税金が高いから、こういう乗り物が欲しい」といった、維持費の安さへの期待も高まっています。

利便性についても評価されており、「雨も避けられるし、荷物も二輪車より載せられる」といった実用性や積載能力へのメリットが注目されています。

さらに、操作性については「操作は原付と同じ感覚で超カンタン」という感想が見られる一方で、「コンパクトなのにエアコン付きで快適じゃん」「ついにトゥクトゥクにも冷暖房完備の時代が！」といった、快適装備への驚きと歓迎の声も上がっています。

一部には「EVではなく普通に250ccや400ccのエンジンで欲しい」という、内燃機関モデルへの要望も聞かれますが、「こういうの好き」といった、新しいモビリティ自体への肯定的な意見が多く見られました。

※ ※ ※

価格（消費税込）はNEO-ONEが97万9000円、NEO-Lightが88万円です。