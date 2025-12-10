à¿ÀÍÍá¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿½éÂå½¤ÅÍ²¦¼Ô¡£¡Ö¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤¬¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤......¡×
¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¡¦½¤ÅÍ¡Ë¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡¢º´»³¥µ¥È¥ë
¡ÚÏ¢ºÜ¡¦1993Ç¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ª¡ÛÂè50²ó
Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥Þ¤È¤âÆ®¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¶õ¼ê²È
ÍýÁÛ¤Î³ÊÆ®µ»¤òÄÉµá¤·¤¿½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤³¤Èº´»³¥µ¥È¥ë¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¡¦½¤ÅÍ¡Ë¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤òóÕÌÀ´ü¤«¤é»Ù¤¨¤¿½éÂå¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢Àî¸ý·ò¼¡¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×
½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¦º´»³¥µ¥È¥ë¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥à¤Î²ñ°÷¤È¤·¤ÆÂè£±¹æ¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Àî¸ý·ò¼¡¤Ï¡¢¤³¤Î¶¥µ»¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ò¤½¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤·¤íÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¶¥µ»¤À¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²¿¤¬Àµ²ò¤«³§ÌÜ¸«Åö¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤«¤ï¤«¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¶¥µ»¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢µ»½Ñ¤ä¥ë¡¼¥ë¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£86Ç¯6·î30Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1²ó¤Î¥×¥ê¡¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï²áÅÏ´ü¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂç²ñ¤ò¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¤¿É®¼Ô¤¬¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢´éÌÌ¤ËËÉ¶ñ¡ÊÅö»þ¤Ï¥×¥í¥Æ¥¯¥È¡¦¥Þ¥¹¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢Àî¸ý¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤È¥Ò¥¶¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄË¤¤¤Î¤«ÄË¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¥×¥í¥Æ¥¯¥È¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ë°ìÈ¯¥¬¥Ä¥ó¤ÈÅö¤Æ¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È¼ê¼ó¤òÄË¤á¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿¡ÊÄ¾¹Ô¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ê¼ê¼ó¤òÄË¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ë¾¸¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¥×¥ê¡¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡Ö¥×¥ê¡×¤È¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤ëÁ°ÃÊ³¬¤Î¾õ¶·¤ò»Ø¤¹¡£ÀßÎ©Åö½é¤«¤é¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤·¤´¤¯¿¿¤ÃÅö¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀî¸ý¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥ê¤«¤é¥×¥í¤Ë¿Ê¤à¤Î¤âÁá¤¤¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
Àî¸ý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¥×¥í²½¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥à¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡ËÁ´Éô³Ø¤ó¤Ç¤â¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢Â¾¤Î³ÊÆ®µ»¤È¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡Ø¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼å¤«¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀßÎ©Åö½é¡¢º´»³¤Ï¥×¥í²½¤Ë¸þ¤±¤Æ£µ¥õÇ¯·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤¬¤ä¤ë¿·¡¦³ÊÆ®µ»¡×¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹¤¹¤®¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îý½¬À¸¤¿¤Á¤â¤½¤ó¤ÊÀè¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¥×¥í¥ì¥¹¤äÂ¾ÃÄÂÎ¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍ½Â¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
º´»³¤â¥×¥ê¡¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂç²ñ¤¬¡Ö¤Þ¤À¿Í¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ì¡Ê¥×¥ê¡¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎý½¬»î¹ç¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÊª¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¾¼ÏÂ62Ç¯£²·î15ÆüÈ¯¹Ô¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¥¢¥ë¥Ð¥àNumber£¶¡Ö½¤Æ®¡¡¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÆþÌç¡×¡Ù·ÇºÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¡Ë
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢º´»³¤Îß×´ã¡Ê¤±¤¤¤¬¤ó¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÂè£±²ó¥×¥ê¡¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¾ì¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥í¡¼¥×¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Þ¥ì¥¹¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¤¤¿È¬³Ñ·Á¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
89Ç¯5·î18Æü¡¢¥×¥í´úÍÈ¤²Àï¡Ø½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±ÃÆ¡Ù°Ê¹ß¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÈ¬³Ñ·Á¤Î¥ê¥ó¥°¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²ñ¾ìÂ¦¤«¤é¤Î¡ÖÀßÃÖ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÃ£¤·¤Ç¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢93Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿UFC¤Ï»î¹ç¾ì¤È¤·¤Æ¥±¡¼¥¸¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿È¬³Ñ·Á¤Î»î¹ç¾ì¡¢¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î½é´ü¤Î»î¹ç¾ì¤¬¤½¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥×¥íÂè£±Àï¤Ç¤ÏÁ´7»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤âÈ½Äê·èÃå¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¸åÈ¾£´»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ£±£Ò3Ê¬°ÊÆâ¤Ë¥«¥¿¤¬¤Ä¤¯¡£»î¹ç³«»Ï¤Ï18»þ30Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤Ï19»þ54Ê¬¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤Î¶¥µ»¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯½ª¤ï¤ë¶½¹Ô¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£
93Ç¯¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤Ï¤½¤Î´úÍÈ¤²Àï¤Ç¡íÉÃ»¦¡í¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤òÀ¸¤à¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´úÍÈ¤²Àï¤ÏÃ»¤¤»î¹ç»þ´Ö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡Ö¥¨¥Ã¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤À¤À¤Ã¹¤¤»î¹ç¾ì¤Ç¡¢¥í¡¼¥×¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤â¤Ê¤¯¶Ë¤Þ¤ë»î¹ç¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤ë¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¶Ë¤á¤Î±þ½·¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤»î¹çÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ï£´Ç¯¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤ò¸«¤ëÌÜ¤ÏÌ¤½Ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡íÁá¤¹¤®¤¿ÉÃ»¦·à¡í¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÉÃ»¦·à¤ÎÃæ¤Ç¤âº´»³¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÀî¸ý¤È²£»³Ãé»Ö¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂÇ·âÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¸å¡¢Àî¸ý¤Ï¥µ¥ó¥Ü¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÈô¤ÓÉÕ¤¥Ò¥¶½½»ú¸Ç¤á¤ò¶Ë¤á¡¢¾ìÆâ¤òºÇ¤âÍ¯¤«¤»¤¿¤Î¤À¡£
1989Ç¯¤Î¥×¥í¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°´úÍÈ¤²Àï¤Ë¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢91Ç¯¤Ë¤Ï½éÂå¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡¢94Ç¯¤Ë¤Ï¡ØVALE TUDO JAPAN OPEN¡Ù¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿Àî¸ý·ò¼¡
¥Þ¥Ã¥È¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ïº´»³¤¬¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í°Æ¤¹¤ëºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤¿¡í¿ÀÍÍ¡í¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤äUWF·Ï¤È¤Î´Ø·¸¤¬¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¥´¥Ã¥Á¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þÂå¤ÏµìUWF¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¤Î¤Á¤Ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿±ºÅÄ¾º¡Ê¤Î¤Á¤Ë½¤ÅÍ¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¡Ë¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Û
¥´¥Ã¥Á¤ÏÄÌ¾Î¡Ö¥´¥ê¥é¥Ó¥ë¡×¡Ê¸½ºß¤ÏK-1¸øÇ§¥¸¥à¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥¦¥ë¥Õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤«¤é»°¸®Ãã²°±Ø¤Ë¶á¤¤»¨µï¥Ó¥ë¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥à¤Ç»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿Àî¸ý¤â¡¢¿ÀÍÍ¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥´¥Ã¥Á¤È¿²µ»¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Êµ²±¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¬»Í¤Ä¤ó¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤¬¾å¤Ë¾è¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éËÍ¤Ë¡Ø¤³¤³¤ÎÂÎÀª¤«¤éÆ°¤±¡£Æ¨¤²¤í¡Ù¤ÈÌ¿¤¸¤ë¡£¤Ç¡¢Æ¨¤²¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞËÍ¤Î»Ø¤¬É¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ·ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¡¢¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÍ¤ÎÆ¬¤òÄÏ¤ó¤Ç¥Ò¥¸¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â³¤±¤Æ¥´¥Ã¥Á¤¬Àî¸ý¤ò²¡¤µ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤¬ÊÒ±©¹Ê¤á¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Ê¤áµ»¤òÎÏ¶¯¤¯»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¥ä¥Ð¤¤¡¢Íî¤Á¤ë¡Ù¤ÈÄñ¹³¤·¤¿¤é¡¢ÂÎ¤òÆþ¤ì´¹¤¨¤ÆÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éËÍ¤òÊá¤Þ¤¨¤Ë¤¤¿¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤Î»Ø¤¬¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Î®·ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤ó¤Ê¥´¥Ã¥Á¤ÈÀî¸ý¤Î¹¶ËÉ¤Ë¼þ°Ï¤Î¼Ô¤Ï¶Ã¤¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±»Ø¤ò»Ø¤·¤ÆÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£
º´»³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤È¤¤¹¤Ç¤ËÀî¸ý¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê½¤Íå¾ì¤â¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëº´»³¤Îµ¤¼Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀèÀ¸¤À¤±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤ÎÃ»µ¤¤ÊÀ³Ê¤ò¡×
Åö»þ¡¢Àî¸ý¤Ï20ºÐ¡£¥¸¥à¤Ï2¥Õ¥í¥¢¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¾å¤Î³¬¤«¤é²¼¤Î³¬¤Ë¤Ò¤È¤ê¹ß¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¥Õ¥Æ¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
µ¤Ê¬À²¤é¤·¤ËËµ¤é¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ÎÂæ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤ªÁ°¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÃ¯¡©¡×
»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«²¼¤Î³¬¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¥´¥Ã¥Á¤¬¤¤¤¿¡£Àî¸ý¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¡£
¡Ö¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤È¤«¤Î¶Ú¥È¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥´¥Ã¥Á¤Ï¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¶Ú¥È¥ì¤ò·ù°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Àî¸ý¤Ïº´»³¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¾¯¤·¤À¤±ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥´¥Ã¥Á¤ÏÀî¸ý¤ËÌ¿¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤«»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×
¤½¤ì¤ÏÄß¤êÎØ¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤½¤ÎÂÎÀª¤ò30ÉÃ´ÖÊÝ¤ÄÎý½¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÏÓ¤ò¶Ê¤²¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç30ÉÃ¡ª¡×
Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¥´¥Ã¥Á¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÄß¤êÎØ¤ò»È¤Ã¤¿Îý½¬¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¡³£ÂÎÁà¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤Àî¸ý¤Ï¤¤¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥´¥Ã¥Á¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Àî¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ü¡¼¥¤»þÂå¤Î¤Û¤í¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡»£±Æ¡¿Ä¹Èø íì