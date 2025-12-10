勝野洋の妻・キャシー中島、草花でにぎわう自宅リビングを披露「私の大好きがここにあります」 大きく育ったモンステラなど緑いっぱいの空間に
俳優・勝野洋（76）の妻で、タレント・キルト作家のキャシー中島（73）が6日、自身のSNSを更新。「私の大好きがここにあります」と、草花でにぎわう自宅リビングを公開した。
【写真】「モンステラってこんなに大きくなるんですね」「素敵」草花でにぎわうキャシー中島の自宅リビング
投稿では、孫の子守が中心になった1日だったことを伝えつつ、冬をしのぐために室内に入れたというプルメリア、マトリカリアの花など、育てている草花たちの写真を披露した。
観葉植物のモンステラは「すごく大きくなりました」と、室内で存在感たっぷりのモンステラを紹介。ファンに向け「どこまで大きくなるのでしょうか？」と語りかけ、「我が家のリビングはモンステラ天国」とユーモアたっぷりに記した。
コメント欄には「モンステラってこんなに大きくなるんですね」「モンステラ、すごいですね」「モンステラ素敵」など、さまざまな反響が寄せられている。
