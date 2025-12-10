プロゴルファーの菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）が10日までに自身のインスタグラムを更新。白ブラウス“イルミネーション・アイドルショット”を公開した。

「イルミネーション 冬ですね」とつづり、イルミネーションをバックにした白ブラウス姿の“アイドル・ショット”をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「ホントに可愛すぎる」「あっ 乃木坂467期生だ〜」「洋服姿ナイス〜！」「アイドル中のアイドルですね」「やっぱ正真正銘のアイドルだわ〜」「お嬢様っぽいコーデ！可愛いー！」などの声が寄せられている。

菅沼は、2018年にプロテスト合格。20年に賞金ランキング47位で初のシードを獲得し、翌22年には、メルセデス・ランキング8位と躍進。23年にNEC軽井沢72ゴルフトーナメントでプレーオフを制してツアー初優勝。4日間トーナメントの延田グループ・マスターズGCレディースで2勝目を挙げた。昨季はシード落ちを経験したが、今季は５月のパナソニックオープンで1年半ぶりのツアー優勝を果たすなどしシード復活を果たした。