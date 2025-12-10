◆第５６回日本少年野球春季全国大会・群馬県支部予選 ▽決勝 桐生ボーイズ３―２前橋桜ボーイズ（１１月２９日・上毛新聞敷島球場）

来年開催の第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の群馬県支部予選決勝が１１月２９日、行われた。桐生ボーイズが２年連続出場を目指す前橋桜ボーイズに逆転勝ち。部員１５人の少数精鋭で７年ぶり５度目の出場を決めた。

粘って勝った！ 桐生ナインが全員野球で頂点をつかみ取った。

６回に勝ち越しを許したその裏、執念をみせた。布川が四球を選び、林晟が左前安打。林拓の犠打で１死二、三塁。平田主将が初球スクイズを決め追い付き、一、三塁からエンドラン。三塁走者がスタートし、丸本は右に転がす。二ゴロで決勝点を挙げた。

部員１５人、大沢薫充監督（５２）は「個別の反復練習が多くなる」と言う。全員が複数ポジションに挑戦。バント練習も、全員が一発で決めないと終わらないなど緊張感を持たせた。スクイズを決めた平田主将は「チームのために絶対決めてやると思った」。丸本も「右打ちはいっぱい練習しました」と胸を張った。

逆境でも諦めなかった。中軸を担っていた小野里が大会前日に左足ひ骨を骨折。決勝でも先発・森が２回にライナーを右腕に受け、救急搬送。平田主将が緊急登板して５回までゼロを並べ、最後は林晟が締めた。

平田主将は「森がいなくてやばいと思ったけれど、ベンチで全員が声を出していた。やらなきゃと思った」 森は打撲で試合終了直後に球場に帰還。「みんなを信じていました」とナインと喜びを分かち合った。無限の力を発揮した団結力を磨き、来春の大舞台に挑む。

◆「小指の想い出」

○…優勝の瞬間、マウンドに集まった桐生ナインは人さし指ではなく小指を突き上げていた。これは大会前の決起集会がきっかけ。左手小指を骨折した１４番の本橋が「優勝しましょう！」と包帯で巻いた小指を突き上げて絶叫。ムードメーカーの行動に大盛り上がりになったという。決勝戦は「勝ってみんなで小指を」と約束し有言実行。桐生ナインの心に残る「小指の想い出」になった。

【桐生ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※平田元氣、森音燈、林晟海、中村咲斗、丸本祐誠、小野里獅王、布川大貴、大手佑斗、船引莉菜、石原捺貴

▽１年生 林拓杜、山口誠也、草処泰地、本橋新大、渡邉翔太

【表彰選手】

最優秀選手賞 平田元氣（桐生）

敢闘賞 齋藤央侑（前橋桜）

打撃賞 林晟海（桐生）