【韓国】
雇用統計（11月）08:00
予想　N/A　前回　2.6%（失業率)

【日本】
国内企業物価（11月）08:50
予想　0.3%　前回　0.4%（前月比)
予想　2.7%　前回　2.7%（前年比)

【中国】
生産者物価指数（PPI）（11月）10:30
予想　-2.0%　前回　-2.1%（前年比)

消費者物価指数（CPI）（11月）10:30　
予想　0.8%　前回　0.2%（前年比)

【南アフリカ】
小売売上高（10月）20:00
予想　2.4%　前回　3.1%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（11/29 - 12/05）21:00
予想　N/A　前回　-1.4%（前週比)

雇用コスト指数（2025年 第3四半期）22:30
予想　1.0%　前回　0.9%（前期比)

FRB政策金利(FOMC)（12月）11日04:00
予想　3.75%　前回　4.0%（上限金利)
予想　3.5%　前回　3.75%（下限金利)

【カナダ】
中銀政策金利（12月）23:45
予想　2.25%　前回　2.25%（カナダ中銀政策金利)

【ブラジル】
中銀政策金利（12月）11日06:30
予想　15.0%　前回　15.0%（ブラジル中銀政策金利)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります