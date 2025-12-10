本日の予定【経済指標】
【韓国】
雇用統計（11月）08:00
予想 N/A 前回 2.6%（失業率)
【日本】
国内企業物価（11月）08:50
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)
【中国】
生産者物価指数（PPI）（11月）10:30
予想 -2.0% 前回 -2.1%（前年比)
消費者物価指数（CPI）（11月）10:30
予想 0.8% 前回 0.2%（前年比)
【南アフリカ】
小売売上高（10月）20:00
予想 2.4% 前回 3.1%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（11/29 - 12/05）21:00
予想 N/A 前回 -1.4%（前週比)
雇用コスト指数（2025年 第3四半期）22:30
予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)
FRB政策金利(FOMC)（12月）11日04:00
予想 3.75% 前回 4.0%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.75%（下限金利)
【カナダ】
中銀政策金利（12月）23:45
予想 2.25% 前回 2.25%（カナダ中銀政策金利)
【ブラジル】
中銀政策金利（12月）11日06:30
予想 15.0% 前回 15.0%（ブラジル中銀政策金利)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
