いよいよ、第10話。あっという間に第10話。まだ、第10話ーー。放送中のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／以下、『もしがく』）の展開の捉え方は、人それぞれだろう。個人的には「いよいよ！」と「あっという間！」という気持ちが同居しているものの、これらと同時に「まだ10話か……」と感じていたりもする。このドタバタ喜劇の着地点が、いまだに見えないからだ。しかもそこへ、レギュラーメンバー以外の何人もの個性的なキャラクターたちが現れては展開をかき乱す。さらに着地点が見えなくなる……。ここではそんな作品をにぎやかなものにしているひとり、トロに注目してみたい。演じているのは生田斗真である。

参考：生田斗真の一人二役はなぜ生まれたのか 制作統括が明かす『べらぼう』最終回への思い

本作は、三谷幸喜が脚本を手がける青春群像劇。1984年の渋谷を舞台に、個性豊かなキャラクターたちが笑いあり涙ありのドタバタ喜劇を繰り広げる作品だ。物語の中心地は、「八分坂」という架空の町にあるWS劇場。ここに、演劇青年の久部三成（菅田将暉）がやってきたことからすべてははじまった。彼とともにWS劇場に集う多彩な面々がシェイクスピア作品を上演し、劇場の再建に挑んでいるところなのである。

生田が演じる“トロ”ことトロ田万吉は、倖田リカ（二階堂ふみ）の元情夫だというヤクザ者。第6話にいきなり姿を現し、続いて第7話と第8話にも登場した。彼はWS劇場にやってきては、舞台上で懸命に演じる俳優らに「下手くそ！」などとヤジを飛ばすような人間で、久部たちの敵だ。しかもトロはリカを連れ去ろうとしている。自分の借金返済のため、リカに働かせようというのだ。最低な男である。

これを生田はじつに軽妙に演じてみせた。クズはクズでも“情夫”というだけあって、トロには独特の色気がある。生田が自己陶酔的な演技に徹していたからだと思う。声や視線といったすべてに、それが表れていただろう。

■『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』でまさかの“一人二役”を演じた生田斗真 生田が登場した時点で、『もしがく』の世界観はすでに出来上がっていた。ここに途中から参加する場合、俳優の在り方として、おもに2パターンあると思う。ひとつは、自身の登場シーンで場を乱すことなく、作品世界にうまく溶け込むこと。それまでもどこかで日常を送っていて、久部やリカたちと交流する瞬間をたまたまカメラが捉えた、というふうに。

もうひとつは、異質な存在として立ち振る舞い、作品に刺激を与えること。主要キャラクターたちと同じ世界の住人でありながら、独自のリズムやトーンで生きる。これによって物語は大きく転調し、視聴者はグッと引き込まれることになる。生田はこの後者の役どころを見事にまっとうしてみせた。『もしがく』の世界に溶け込むのではなく、トロというキャラクターのルールで、この世界を乗りこなしていたのだ。声にしろ、身のこなしにしろ、荒っぽいのにどこか軽やか。彼には自由を感じる。

しかし、トロ以上にこの世界を乗りこなしている男がいる。それが久部だ。演劇に自らの魂を捧げる彼は、芝居のこととなると、まるで人格が変わる。これを表現するため、菅田は“熱演”を繰り広げてきた。久部もまた、独自のリズムやトーンを持ち、自分だけのルールで生きてきた男であり、『もしがく』の世界を乗りこなす主人公。そんな男が、劇団員のひとりを奪われそうになったらどうなるか。それも、想いを寄せている女性・リカである。久部とトロが対峙した第9話、菅田の演技は本作において過去最高に爆発していたものだ。

こうして本作で火花を散らした菅田と生田だが、彼らは2017年に舞台『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』でダブル主演を務めた過去がある。シェイクスピアの『ハムレット』に登場するローゼンクランツとギルデンスターンを、ふたりが演じていたのだ。三谷が脚本を手がけた『鎌倉殿の13人』（2022年／NHK総合）でも共演している彼らだが、劇場で彼らのかけ合いを目撃していた方々にとっては、今回の共演こそ感慨深いものがあったのではないだろうか。

さて、第10話では、再びトロが登場するようである。しかも、役者としてだ。ここで生田の演技の質がどのように変わるのか。生田といえば、大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（NHK総合）でまさかの“一人二役”を演じ、多方面をにぎわせているところ。こうした特別なポジションを任せられる演技者だ。彼こそが『もしがく』をベストな着地点に導く存在になる可能性だってあるだろう。（文＝折田侑駿）