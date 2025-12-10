UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 インテル・ミラノとリバプールの試合が、12月10日05:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

インテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、アレクサンデル・イサク（FW）、カーティス・ジョーンズ（MF）らが先発に名を連ねた。

11分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ハカン・チャルハノール（MF）に代わりピオトル・ジエリンスキ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

31分、インテル・ミラノが選手交代を行う。フランチェスコ・アチェルビ（DF）に代わりヤン・ビセック（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

68分、リバプールは同時に2人を交代。アレクサンデル・イサク（FW）、ジョー・ゴメス（DF）に代わりフロリアン・ビルツ（MF）、コナー・ブラッドリー（DF）がピッチに入る。

82分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）に代わりアンジュ・ボニー（FW）、カルロス・アウグスト（DF）がピッチに入る。

83分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ヘンリク・ムヒタリアン（MF）からペタル・スチッチ（MF）に交代した。

後半終了間際の88分、ついに均衡が崩れる。リバプールのドミニク・ソボスライ（MF）がPKが生まれリバプールが先制する。

以降は試合は動かず、リバプールが0-1で勝利した。

なお、インテル・ミラノは13分にラウタロ・マルティネス（FW）、57分にヘンリク・ムヒタリアン（MF）、87分にアレッサンドロ・バストーニ（DF）に、またリバプールは39分にウーゴ・エキティケ（FW）、73分にカーティス・ジョーンズ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-10 07:40:32 更新