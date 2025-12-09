パリ発ジュエリーブランド「シャルロット シェネ」初の旗艦店を青山にオープン　限定アイテム多数登場

パリ発のジュエリーブランド「シャルロット シェネ（Charlotte Chesnais）」が、ブランド初となる旗艦店を東京・青山にオープンした。

シャルロット・シェネは2000年代初頭にパリに渡り、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のデザイナーアシスタントとしてプレタポルテを担当。その後、2015年に自身の名を冠したジュエリーブランド、シャルロット シェネを設立した。同ブランドのジュエリーは彫刻のような立体的なデザインと、クラフトマンシップとアヴァンギャルドが共存するデザインが特徴。また、スターリングシルバーにゴールドを重ねた「ヴェルメイユ」というジュエリー素材を、ラグジュアリーでありながらサステナブルと再定義している。

新旗艦店は、既存店の中で最大級のラインナップで、定番のジュエリーに加えてファインジュエリーコレクションを拡充。ファインジュエリーには、直営店限定のジュエリーケースが付属する。

そのほか、シャルロットと親交の深いクリエイティブ・ユニット「エムエムパリス（M/M （Paris）」が手掛けた青山限定のシルクスカーフや、直営店限定のホリデーパッケージ、そしてパリで最も歴史の深いショコラティエ「ドゥボーヴ・エ・ガレ（Debauve & Gallais）」の定番「ピストル（Pistoles）」をシャルロット仕様にアップデートしたチョコレートなど、多彩な限定アイテムが並ぶ。

◼️シャルロット シェネ 青山店

オープン日：12月5日

所在地：東京都港区北青山3-7-11

営業時間：11:00〜19:00

定休日：不定休