　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円安の5万830円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

52685.68円　　ボリンジャーバンド3σ
51838.19円　　ボリンジャーバンド2σ
50990.69円　　ボリンジャーバンド1σ
50830.00円　　10日夜間取引終値
50750.00円　　5日移動平均
50655.10円　　9日日経平均株価現物終値
50365.00円　　一目均衡表・基準線
50143.20円　　25日移動平均
50060.00円　　一目均衡表・転換線
49552.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49295.71円　　ボリンジャーバンド-1σ
48448.21円　　ボリンジャーバンド2σ
47600.72円　　ボリンジャーバンド3σ
47398.00円　　75日移動平均
47195.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41589.60円　　200日移動平均


株探ニュース