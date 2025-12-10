日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円安の5万830円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52685.68円 ボリンジャーバンド3σ
51838.19円 ボリンジャーバンド2σ
50990.69円 ボリンジャーバンド1σ
50830.00円 10日夜間取引終値
50750.00円 5日移動平均
50655.10円 9日日経平均株価現物終値
50365.00円 一目均衡表・基準線
50143.20円 25日移動平均
50060.00円 一目均衡表・転換線
49552.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49295.71円 ボリンジャーバンド-1σ
48448.21円 ボリンジャーバンド2σ
47600.72円 ボリンジャーバンド3σ
47398.00円 75日移動平均
47195.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41589.60円 200日移動平均
株探ニュース
