　10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント高の3395.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3467.83ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3424.12ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3395.50ポイント　　10日夜間取引終値
3385.20ポイント　　5日移動平均
3384.92ポイント　　9日TOPIX現物終値
3380.41ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3361.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3336.70ポイント　　25日移動平均
3306.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3292.99ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3250.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3249.28ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3224.39ポイント　　75日移動平均
3205.57ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3197.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2936.82ポイント　　200日移動平均


株探ニュース