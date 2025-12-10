TOPIX先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント高の3395.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3467.83ポイント ボリンジャーバンド3σ
3424.12ポイント ボリンジャーバンド2σ
3395.50ポイント 10日夜間取引終値
3385.20ポイント 5日移動平均
3384.92ポイント 9日TOPIX現物終値
3380.41ポイント ボリンジャーバンド1σ
3361.50ポイント 一目均衡表・転換線
3336.70ポイント 25日移動平均
3306.25ポイント 一目均衡表・基準線
3292.99ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3250.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3249.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
3224.39ポイント 75日移動平均
3205.57ポイント ボリンジャーバンド3σ
3197.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2936.82ポイント 200日移動平均
株探ニュース
