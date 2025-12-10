グロース先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント高の667ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
748.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
746.86ポイント ボリンジャーバンド3σ
730.55ポイント 75日移動平均
727.33ポイント ボリンジャーバンド2σ
720.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
715.80ポイント 200日移動平均
707.81ポイント ボリンジャーバンド1σ
688.28ポイント 25日移動平均
686.00ポイント 一目均衡表・基準線
672.50ポイント 一目均衡表・転換線
668.75ポイント ボリンジャーバンド-1σ
667.60ポイント 5日移動平均
667.00ポイント 10日夜間取引終値
666.13ポイント 9日東証グロース市場250指数現物終値
649.23ポイント ボリンジャーバンド2σ
629.70ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
748.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
746.86ポイント ボリンジャーバンド3σ
730.55ポイント 75日移動平均
727.33ポイント ボリンジャーバンド2σ
720.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
715.80ポイント 200日移動平均
707.81ポイント ボリンジャーバンド1σ
688.28ポイント 25日移動平均
686.00ポイント 一目均衡表・基準線
672.50ポイント 一目均衡表・転換線
668.75ポイント ボリンジャーバンド-1σ
667.60ポイント 5日移動平均
667.00ポイント 10日夜間取引終値
666.13ポイント 9日東証グロース市場250指数現物終値
649.23ポイント ボリンジャーバンド2σ
629.70ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース