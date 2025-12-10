　10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント高の667ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

748.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
746.86ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
730.55ポイント　　75日移動平均
727.33ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
720.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
715.80ポイント　　200日移動平均
707.81ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
688.28ポイント　　25日移動平均
686.00ポイント　　一目均衡表・基準線
672.50ポイント　　一目均衡表・転換線
668.75ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
667.60ポイント　　5日移動平均
667.00ポイント　　10日夜間取引終値
666.13ポイント　　9日東証グロース市場250指数現物終値
649.23ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
629.70ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


