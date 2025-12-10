ÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×NAOYA ÉÚÅÄÐÒÚö º´Æ£ÎÜ²í HAYATO¤Î¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¸«¤É¤³¤í¡¦¤¢¤é¤¹¤¸¤ò²ò¶Ø¡ª
NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¤ÈÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍËÆü24:59¡Á25:29ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×130ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Êºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä¡Ë¡×¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢½Ã°å¤ò»Ö¤¹¼ºÎø¤·¤¿¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥À¥ê¸õÊäÀ¸¡¦À¸ÅèÀÅ¿¿¡ÊÉÚÅÄÐÒÚö¡Ë¤ÈÎø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦»°ÅÆÌ«¡ÊNAOYA¡Ë¤Î¡¢ÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎø¡Ê¥²¡¼¥à¡Ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¸½ºßÂè6ÏÃ¤Þ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ÏÉÚÅÄ¤Î½êÂ°¤¹¤ëÎ¶µÜ¾ë¤¬²Î¤¦¡ÖSUGAR¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ÏNAOYA¤Î½êÂ°¤¹¤ëMAZZEL¤¬²Î¤¦¡ÖOnly You¡×¤òµ¯ÍÑ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤ÎMV¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£2026Ç¯1·î¾å±é ÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¡ª
ÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¡£
ÉñÂæ²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÌ«Ìò¤ò±é¤¸¤ëNAOYA¡¢ÀÅ¿¿Ìò¤ò±é¤¸¤ëÉÚÅÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¼ùÌò¤Îº´Æ£ÎÜ²í¡¢æÆÊ¿Ìò¤ÎHAYATO¡ÊXY¡Ë¤¬Â³Åê½Ð±é¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢4Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¡ª¡Êµ»ö¥È¥Ã¥×¼Ì¿¿¡Ë
²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤éÎø¤Ë²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¤ÏÃ¯¤«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤µ¤ò»ý¤ÄÌ«¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¡¢NAOYA¤¬Á¡ºÙ¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÉ½¸½¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼ÂÄ¾¤ÇÍ¥¤·¤¤ÀÅ¿¿¤ò±é¤¸¤ëÉÚÅÄ¤Ï¡¢¿´¤Î½ý¤ò»ý¤Ã¤¿Ì«¤ÎÁ´¤Æ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤Ç¿¿Ùõ¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
·»¤È¤·¤ÆÌ«¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Îø¿Í¤ÎæÆÊ¿¤È¤Î´Å¤¤´Ø·¸À¤¬ºîÉÊÆâ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¼ùÌò¤Îº´Æ£¤Ï¡¢°¦¾ð°î¤ì¤ë½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤ë¡£HAYATO¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ëæÆÊ¿¤Î¤È¤Ó¤¤ê¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤«¤éÂ³Åê¤Ç¤Î½Ð±é¤Ç¡¢¤è¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¸½¤ËËá¤¤Î¤«¤«¤Ã¤¿4¿Í¤Î¼Çµï¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
ÉñÂæÈÇ¤Ç¤Ï¡¢µÓËÜ¤Ï¹ª¤ß¤Ê¹½À®¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÅÄÃæÂçÍ´¡¢±é½Ð¤ÏÃ¿ÈþÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÈþ¤·¤¤±é½Ð¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÁê¸¶Àã·î²Ö¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜÆüÀµ¸á¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¡¦¤¢¤é¤¹¤¸¤ò²ò¶Ø¡ª
ÉñÂæÈÇ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Î¾å¡¦²¼´¬¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤¬¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤¢¤¤¡¢ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î²Î¾§¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢±ÇÁüÉ½¸½¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¯¡¢ÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤Æ¡¢Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯æÆÊ¿¤Î¤È¤¢¤ëÇº¤ß¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤òÍ¥¤·¤¯»Ù¤¨¤ë¼ù¤Î»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¡£
¤µ¤é¤Ë·àÃæ¤Ë¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢12¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¢¤ëËÜ¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ×ÁÇ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤Ç¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæÏ¢Æ°¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Îø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥²¥¤¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Ì«¤Ï¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½Ã°å³ØÀ¸¡¦ÀÅ¿¿¤È¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Àª¤¤¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍâÄ«Ì«¤ÎÎÙ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿ÀÅ¿¿¤Ï¡¢Ì«¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
¤³¤Î°ì·ï¤ò¥Ð¡¼¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì«¤Ï¡¢»ÅÊÖ¤·¤Ë¡ÈÀÅ¿¿¤ò¹û¤ì¤µ¤»¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤Æ¤ä¤ë¡É¤ÈÂ©´¬¤¡¢½¾¶È°÷¤¿¤Á¤ÈÅÒ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÅÒ¤±¤Î¤¿¤á¤ËÀÅ¿¿¤Ë¶á¤Å¤¯Ì«¡£
¤À¤¬¡¢À¿¼Â¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀÅ¿¿¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢·×²è¤ÏÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
°ìÊý¡¢ÀÅ¿¿¤ÎÄï¡¦æÆÊ¿¤Ï¤¦¤µ¤®ÀìÌçÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¡¦¼ù¤È¤ÎÎø¤ò¼Â¤é¤»¤ë¤â¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡È»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤¿¤À¤Î¥²¡¼¥à¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£¡É
¢£¸ø±é³µÍ×
¡ã½Ð±é¡ä
NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¡¢¨W¼ç±é
ÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë ¡¡¢¨W¼ç±é
º´Æ£ÎÜ²í
HAYATO¡ÊXY¡Ë
·ª¸¶¹ÒÂç
±«µÜÂçÚð¡ÊUNiFY¡Ë
¿·ÌîÈø¼·Æà
°æ¼ê¾åÇù
ÀÄÃÏÍÎ
¸åÆ£¶³Ï©
¤Ê¤À¤®Éð
¡Á¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥ë¡¼¡Á
µÈÉÍ¤¢¤º¤µ
ÀÐÀîÎ¤Æà
¥¢¥Þ¥Û¥Þ¥ì
ºäËÜâ«
º´Ìî¶õÇÈ
´Ø×¢µ®
É·ÂÀÏº
ã·Æ£Âç´õ
¡ã·à¾ì¡ä
ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë
¡ã¸ø±éÆüÄø¡ä
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡ 18:00
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢ 12:30 / £ 17:00
1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ 12:30
1·î19Æü¡Ê·î¡ËµÙ±éÆü
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ 18:00
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¦ 14:00
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë§ 18:00
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¨ 14:00
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë© 12:30 / ª 17:00
1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë« 12:00 / ¬ 16:30
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
°ìÈÌ¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë12:00 ¡Á
¡ãÉñÂæ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ä
¡ãÉñÂæ¸¶ºî¡ä
¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º
¡Ê¿·½ñ´Û¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä ½ÐÈÇ¼Ò¡§¿·½ñ´Û
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡Ê·î´©¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡Ë
¡ãÉñÂæ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä¡¡
µÓËÜ¡§ÅÄÃæÂçÍ´
±é½Ð¡§Áê¸¶Àã·î²Ö
²»³Ú¡§»°Á±²í¸Ê
LGBTQ´Æ½¤¡§ÇòÀîÂç²ð
¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡§Â¿²ì¸ø±Ñ
¿¶ÉÕ¡§µÈÉÍ¤¢¤º¤µ
Èþ½Ñ¡§ÃÝî´ÆàÄÅ»Ò
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÍã¡Êcapital inc.¡Ë
¾ÈÌÀ¡§ÀÆÆ£´îÏÂ ¡ÊDort¡Ë
²»¶Á¡§¹â¶¶½¨Íº¡Ê¥¢¥ó¥È¥é¥¯¥È¡Ë
±ÇÁü¡§Á½º¬µ×¸÷¡¦¸æÄ´¹¸»Ê
°áÁõ¡§»°ÅÄÂ¼ÈÁÇµ¹á¡ÊÆ£°á¾Ø¡Ë
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§¿å粼Í¥Î¤
±é½Ð½õ¼ê¡§º´Æ£Íã
ÀëÅÁÈþ½Ñ¡§LT Graph
ÀëÅÁ¼Ì¿¿¡§ÂçÌøÎè±÷
¥Á¥±¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡§¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
¥í¥Ó¡¼±¿±Ä¡§ ÁÒ½ÅÀéÅÐÀ¤
À©ºî¡§½©»³ÎÉ²ð¡ÊDe-LIGHT¡Ë/ÃÝÅÄÍüÇµ¡ÊHIKE¡Ë/ ÈÓÅç²Â²ÆÈþ
À©ºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µÈÀ®¾¡ÊLaid back¡Ë/ ÅìÀî¿¿Ç·¡ÊHIKE¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ã°±©Íýº»»Ò¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë / Çßß·¹¨ÏÂ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë/ »³粼Í¤Î¤»Ò
´ë²è¡§¿¢Ìî¹ÀÇ·¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¼çºÅ¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µ¿åÍËÆü 24:59¡Á25:29 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷
ÇÛ¿®¡§FOD¤Ë¤ÆÀè¹ÔÆÈÀêÇÛ¿®¡¢TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢Hulu¤Ë¤ÆÊüÁ÷½ªÎ»¸å1½µ´Ö¸å¤«¤éÇÛ¿®
µÓËÜ¡§óîÆ£¤è¤¦¡¡Á¥±È¿¿¼î
´ÆÆÄ¡§¤«¤È¤¦¤ß¤µ¤È¡¡È¬½½ÅçÈþÌé»Ò
²»³Ú¡§±óÆ£¹ÀÆó
LGBTQ´Æ½¤¡§ÇòÀîÂç²ð
¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡§Â¿²ì¸ø±Ñ
À©ºî¡§¿¢Ìî¹ÀÇ·¡¡ÅçÅÄÁí°ìÏº¡¡ÀÄ¼¯ÉÒÌÀ¡ÊDMM.com¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ã°±©Íýº»»Ò¡¡Çßß·¹¨ÏÂ¡¡ÌÚÇ·Æâ°ÂÂå¡ÊDMM.com¡Ë¡¡Âç¿ù¿¿Èþ¡¡»°ÌÚÏÂ»Ë¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
À½ºîÃøºî¡§2025¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¸ø¼°X¡§¡÷therapygame_
¢£¸ø¼°instagram¡§¡÷therapygame_
¢£¸ø¼°TikTok¡§¡÷therapygame_