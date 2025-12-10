「私ばかり気を遣ってない？」距離感がズレてる男性との恋が“疲れる理由”
気になる彼となぜか噛み合わず、「私ばかり気を遣ってる気がする…」と疲れてしまうことありませんか？
そんな風に男性側の“距離感のクセ”が原因で恋が不安定になることはよくあることなんです。
そこで今回は、距離感がズレてる男性との恋が“疲れる理由”を解説します。
温度差のある連絡が続くと、心が落ち着かない
返信が早い日もあれば、丸一日放置される日もある…。
そんな“連絡の波”が大きい男性は、女性の気持ちを想像する意識がやや弱め。
忙しさを理由にしがちですが、あなたの不安は積み重なり、安心して関係を進められなくなります。
勢いで距離を縮めるのに、その後は急に引く
最初は積極的なのに、あるタイミングから誘いが減る。
この極端なペース配分も、距離感がズレている男性の特徴です。
熱量の波に振り回されると、女性側だけが気持ちの調整役になりがちで、
「私だけ頑張ってる？」という感覚が強くなっていきます。
本音を共有しないから、関係の現在地が見えない
好意があるようで、真剣なのか遊びなのか分からない…。
そんな感情の言語化が苦手なタイプの男性は、沈黙や曖昧さで距離を保とうとする傾向があります。
結果的に女性側が状況を読み取る負担が増え、不安のループから一向に抜け出せません。
距離感がズレている男性との恋が疲れるのは、あなたが悪いのではありません。
「自分の方が合わせてばかり」と感じるなら、その男性との関係や今後を見直すべきタイミングですよ。
