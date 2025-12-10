いい男ほど中身を重視する。男性が思う「きれいな女性」って？



「女は見た目じゃないよ」という人はよくいますが、確かに精神的に余裕のあるいい男性ほど、女性を見た目よりも中身で選ぶもの。今回は、男性が思う「きれいな女性」について解説していきます。

｜気が合う

男性は長く付き合っていく女性なら自分との相性の良さで選ぶもの。特に結婚を意識するなら、お互いを尊重し合えたり一緒にいる時間を楽しめたりできる関係でなければなりません。見た目が良くても、将来は老化していくもの。歳をとった時のことを考えても、男性は同じ価値観を持った女性を好む傾向にあります。

｜周りに気配りができる

気配りができる女性は、交際中の男性だけでなく、周りの人のことも大切にできます。誰に対しても笑顔で明るく振る舞っているので友達も多く、愛される存在。場の空気を読めて社会性も高いので、結婚しても家族や親戚、近所付き合いをそつなくこなせる、男性にとって理想の女性になれるでしょう。

｜一途で芯が強い

一途で芯の強さを求める男性は少なくありません。自分のことを一途に想ってくれる女性に、男性は安心感が芽生え、女性を信頼できるのでしょう。男性を温かく見守りながらも、自分の意見もしっかりと持った芯の強い女性は魅力的です。

｜自立している

男性は１人の時間を大切にしたい人が多く、女性からの束縛を嫌がることもあります。男性にとっては、あまり女性に尽くされすぎると辛いと感じることも。女性には、自分の時間も楽しんでいてほしいのが男性の密かな願い。自分のペースを崩さずに仕事やプライベートを充実させている女性が、男性が思うきれいな女性と言えます。



中身を重視する男性が思うきれいな女性像は、優しさや強さを持ったタイプ。いい男性に見た目より中身を見てもらえるような、性格の良い自立した女性をめざしていきましょうね。

