結局大事なのは自分。不倫が“奥さんバレした瞬間”男性が取りがちな行動
不倫が奥さんにバレた瞬間、彼の態度が急に変わるのは珍しいことではありません。
不倫相手の女性との関係よりも、自分の立場や家庭を守ることで頭がいっぱいになる男性は多いのです。
そこで今回は、不倫バレした直後に男性が“無意識に取りがちな行動”と、その裏にある本音を解説します。
急に連絡が減る
発覚直後、男性は家庭の修復や説明に追われ、不倫相手への連絡が明らかに減るでしょう。
これは自分の立場を守ることで精一杯になっている証拠。
返事が遅くなるほど、優先順位の現実が浮き彫りになります。
“罪悪感”で優しくなる
いつもより丁寧に連絡してきたり、「大丈夫だから」と落ち着いた言葉をかけてくる男性も。
でも、その優しさは、不倫相手の女性への“罪悪感の穴埋め”。
一時的なものにすぎず、関係を続ける覚悟とは別の話である場合がほとんどです。
「落ち着いたらまた会おう」と言い出す
「落ち着いたらまた会おう」という曖昧な言葉ほど本音はシンプル。
「今は家庭を優先する」「しばらく距離を置こう」という気持ちを遠回しに伝えているケースがほとんどです。
甘い言葉で関係だけをキープしようとする魂胆でしょう。
バレた瞬間、彼が何を優先するかで“この関係の答え”はすでに見えているはず。
言葉よりも行動こそが本音なので、揺れる状況の中でも冷静な選択をしてくださいね。
