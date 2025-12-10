プロ野球・オリックスは9日、2025年 現役ドラフトで西武の平沼翔太選手を獲得。茶野篤政選手が西武に移籍することとなりました。公式ホームページで茶野選手がコメントを発表しています。

茶野選手は2022年のドラフト会議で育成4巡目で指名を受けてオリックスに入団。開幕直前には支配下登録を勝ち取り、開幕戦で8番ライトでスタメンデビュー。初打席で安打も記録しました。

ルーキーイヤーは91試合で打率.237、1本塁打、23打点、7盗塁を記録。オリックスの3年連続リーグ優勝も味わいました。しかし、昨年は16試合に出場数が激減。今季は3試合にとどまっていました。

球団を通じて、「オリックス球団には育成時代からいろいろな経験をさせていただいて、感謝の気持ちしかありません。あまりうまくいかない事が多かったのですが、そのなかでも応援してくださったファンの皆さんに支えていただいたことは決して忘れません。ライオンズ球団は個々の能力が高いイメージがありますので、また一からアピールできるように、自分の持っているもの全部をかけて、もう一回勝負したいと思います。一日でも早くライオンズファンの皆さんに名前を覚えていただき、認めていただけるように頑張ります」と思いをつづりました。

オリックスに加入となる平沼選手は、28歳のユーティリティー選手。今季は60試合の出場で、通算でも10年間で379試合の出場をしています。日本ハム、西武に続き、3球団目の所属となりました。背番号は「61」と発表されています。