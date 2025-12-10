サッカー・Jリーグ、J1の浦和レッズは9日、マチェイ・スコルジャ監督の続投を発表しました。

ポーランド出身のスコルジャ監督は母国での指導を経て、2023年に浦和の監督に就任。1年で退任するも24年9月からは再び同クラブの指揮を執り、今季はリーグ7位という成績でした。

▽スコルジャ監督 コメント全文

まず、この非常に難しいシーズンを最後までともに闘ってくれたことに、心から感謝しています。

浦和レッズにとって決して簡単なシーズンではありませんでしたし、ファン・サポーターのみなさんには残念な思いをさせてしまったと感じています。

来シーズンに向けた改善については、まず私自身の判断から見直していく必要があります。

これまでの私自身の経験に加え、スタッフ全員が積み重ねてきた経験を最大限に生かし、チームを最良の形で準備していかなければなりません。

来シーズンは、4ヵ月という短い大会期間となりますが、そこで結果を出すためには、準備とその精度が極めて重要になります。その部分にしっかりフォーカスしながら、チームに向き合っていきたいと思います。

新しいシーズンが始まるにあたり、私を信頼し託してくれたクラブに、改めて感謝の気持ちを伝えたいと思います。来シーズンは、みなさんとともに、これまでとは違った気持ち、違った雰囲気で闘えるシーズンにしたいと思います。また、みなさんとともに闘えることを楽しみにしています。