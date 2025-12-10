¡ÚWBC¡ÛÊÆ¹ñ¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ä¶¯¹ë¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¡¢GM¤Î¡ÖÂÇÅÝ¡¦ÆüËÜ¡×¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ´´Éô¤äÂåÍý¿Í¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊWM¡Ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦³Æ¹ñ¤Î´ÆÆÄ¤¬²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÂÐ¤·¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥í¡¼¥µ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤òÊâ¤«¤»¤ë¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë²¿¿Í¤«º¸ÏÓ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡£Èà¤¬¹¥¤Þ¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤«¤éÅê¤²¤é¤ì¤ëº¸ÏÓ¤ò¤Í¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÍÞ¤¨¹þ¤á¤ëÈÏ°Ï¤Ê¤ó¤Æ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¡¢»ä¤¬¿ÍÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ò¥ëGM¤Ï¡Ö¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÁÈ¤à¾å¤Ç¡¢Â¾¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ä¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢²æ¡¹¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òºî¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¡ÈÁØ¤Î¸ü¤µ¡É¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£¥Þ¡¼¥¯¡Ê¥Ç¥í¡¼¥µ´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡ÈÉð´ï¡É¤òÂ·¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¡£¤É¤ó¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤â¤Í¡£æÆÊ¿¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Èà¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·ÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤à¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2013Ç¯¤ÎÂè3²óÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥Û¥ë¥¹´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¡£ÆüËÜ¤Ï¶¯¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÈà¤é¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¤À¡£ÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÝ¤¹¤«¤½¤Î»þ¤Ë¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÆ±Î½¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀè·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÈà¤Ë²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«°ì¤Ä¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢ÂçÃ«ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤Ê¡£¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤ë¤è¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë13Ç¯Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥óGM¡Ê48¡Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤·¡¢ºÍÇ½¤âË¤«¤À¡£Èà¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤Î»ÅÊý¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢Êª»ö¤ò¤¹¤´¤¯ÁÈ¿¥Î©¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤ë¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÎÉ¤¤ÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢Èà¤é¤¬»ý¤ÄºÍÇ½¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ã°ÛÅª¤À¡£ÆüËÜ¤¬Ìîµå¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÍÇ½¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂçÃ«ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤ë¤«¡©·É±ó»Íµå¤À¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È4ËÜ¤Î»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¾å¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Èà¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£