恋人関係にはなれないな。男性が「恋愛対象にしない女」とは
気になる男性から恋愛対象として見られないことには、恋愛関係に進展する可能性はほぼありません。
そこで今回は、男性が「恋愛対象にしない女」とはどんな女性なのかを紹介します。
身だしなみに気を遣わない
身だしなみに気を遣わない女性は男性から恋愛対象としてみてもらえない可能性が高いです。
メイクはあまりしない、ヘアスタイルは適当、部屋着っぽい服装など、こうした女性は男性としても女らしさを微塵と感じないもの。
だらしない、下品などの印象がある
男性はだらしなさや下品さを感じさせる女性を恋愛対象にはしないでしょう。
遅刻が多い、食事のマナーがなっていない、衆人環境でも大声を出す、言葉遣いが乱暴などなど、誰が見ても「ちょっと…」と感じるような行動はできるだけしないように意識すべきです。
現実とかけ離れた理想の持ち主
男性は良く気になる女性に好きなタイプを聞くものですが、その際に女性の答えの内容によっては一気に気持ちが冷めてしまうことも。
それは女性のあげる理想の条件が、あまりにも現実とかけ離れているケースです。
また、そういう女性のことを「自分をわかっていない」「社会性がない」という理由から、必要以上に関わろうとしなくなる男性も少なくありません。
恋愛対象として見られないことには関係も進展しませんから、もし今回紹介した内容に心当たりがあるなら、今すぐ改善してみてくださいね。
🌼絶対に好きになれない…。男性に毛嫌いされる「女性の言動」３つ