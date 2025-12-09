「君にしか相談できない」曖昧な関係を望む男性の“ズルい手口”とは
「君にしか相談できないんだよね」--。
そう言われた瞬間、少し誇らしくなる反面、どこか胸の奥でひっかかる感覚を覚えたことはありませんか？
頼られる嬉しさと、どこまで踏み込んでいいのか分からない不安。
その裏に、関係を曖昧なままキープしたい男性の“計算”が隠れていることもあるんです。
そこで今回は、そんな曖昧な関係を望む男性の“ズルい手口”を読み解きます。
相談という名目の“依存先づくり”
曖昧な関係を望む男性は、まず「自分の弱さ」を差し出して距離を縮めようとすることも。
「仕事がつらくて」「恋愛がうまくいってなくて」など悩みを共有することで、
相手の女性に“自分は必要とされている”感覚を与えようとするのです。
ただし、本気で改善したいわけではなく、あなたを都合のいい“依存先”にしようとしているのでしょう。
特別扱いに見せかけて、それ以上は踏み込んでこない
「他の人には言えないけど」と特別感を匂わせつつも、その割に関係は深まらない。
これも曖昧な関係を望む男性の典型的な行動パターンです。
曖昧ポジション男は、特別扱いするほど関係が進むと困るため、敢えて“境界線”を保ちながら甘い言葉を使います。
期待させる言葉は多いのに、行動がついてこない
「今度ごはん行こう」「また話聞いてよ」など、気持ちを揺らす言葉は多いものの、
具体的な予定は決めない、会う段取りになると急に曖昧になる。
これらも“期待だけをキープしたい”男性がよく見せる行動です
近づきすぎず、離れさせない…、そんな絶妙なラインをキープしようとします。
「君にしか相談できない」という甘い言葉は、あなたを信頼している証かも。
ただその一方で、曖昧な関係を長引かせるための“都合のいい口実”として使われることもあります。
なので、言葉よりも、彼がどれだけ“行動で距離を縮めてくるか”を冷静な目で見極めてくださいね。
