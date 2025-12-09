昔のままだと“おば見え”。この冬の「セットアップ」は【抜け感×ゆるシルエット】が正解です
かっちり見える一方で、選び方を間違えると一気に“おば見え”してしまうのが「セットアップ」。昔のジャストサイズや硬い素材感のまま着てしまうと、どこか無理をしているように見えたり、シルエットが古く感じたりすることがあります。でも大丈夫。今季の正解は、ほどよくゆるさを含んだシルエットと、ニュアンスのある配色で全体を柔らかくまとめること。そこで今回は、そんな“今っぽいセットアップの更新ポイント”を紹介します。
昔の“ジャスト×かため素材”が古く見えやすい理由
かつて主流だったセットアップは、肩幅や身幅がジャストで、素材も硬め。きちんと感は出るものの、40代以降の女性にとっては上半身のラインが強調されすぎたり、全体の直線的なシルエットがどこか“昔のスーツ感”を引きずってしまったりすることがあります。実際、近年の街角スナップを見ても、従来の黒や濃グレーのセットアップは、コーデ次第で表情が硬くなり、無難な印象へ寄ってしまいがちです。
▲昔の黒×ジャストサイズのセットアップと、今季らしいゆるシルエットのニュアンス配色。並べて見ると、印象の差は一目瞭然
今どきの正解は“抜け感×ゆるシルエット”でつくる大人の余裕
今季のセットアップで最も重要なのが、シルエットの“余白”。肩線はやや落として、身幅にもほどよいゆとりを持たせることで、かっちりしすぎず、自然体のこなれ感が生まれます。パンツはワイドすぎない直線的なラインが理想的で、歩いたときに生まれる揺れが上品さを後押ししてくれます。
トップスにVネックニットを合わせれば、胸元にさりげない抜け感が生まれ、顔まわりがすっきり。色はベージュやグレージュ、チャコールなどのニュートラルカラーを選ぶと、コートとのレイヤードも美しくまとまります。
日常のワンシーンにも馴染む“きれいめカジュアル”が叶う
ゆるさのあるセットアップは、意外にも生活シーンとの相性が抜群。カフェでひと息ついたり、少し早歩きで街を移動したりするだけで、揺れや光の入り方が美しく立ち上がり、全体に上質なムードを纏わせてくれます。
スニーカーを合わせても浮かず、ローファーなら品の良さが際立ちます。バッグもコンパクトな黒や濃グレーを選ぶと、コーデが引き締まり、大人の“良い意味での余裕”につながります。肩肘張らないのにスタイルよく見える。それが今季セットアップの魅力です。
セットアップは“コーデの強い味方”ですが、更新ポイントを押さえることで印象は大きく変わります。ゆるさを含んだシルエット、ニュアンスのある配色、そして軽やかな抜け感。この３つを押さえるだけで、自然体で洗練されたスタイルへとシフトできます。今年の冬こそ、自分らしいセットアップスタイルを楽しんでみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
