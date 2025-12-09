「嫌われたくない…」が恋を止める。本命の男性にだけ素が出せない理由
「他の人の前なら平気なのに、本命の彼の前だとぎこちなくなってしまう…」と悩む女性は少なくありません。
むしろ「好かれたい」と思う気持ちが強いほど、人は素を隠そうとしてしまうものです。
そこで今回は、本命の男性にだけ素が出せない理由について解説します。
嫌われるのが怖くて、自分を盛りすぎてしまう
好きな人の前ほど「良く見られたい」と思うのは自然なこと。
でも、その気持ちが強過ぎると、相手の反応ばかり気になり、本来の自分を押し込めてしまうものです。
そして、“ちょっと背伸びした自分”を演じ続けるほど、不自然さが増して、より距離が縮まりにくくなってしまいます。
完璧に振る舞おうして、かえって“壁”を感じさせてしまう
「失敗したくない」「嫌われたくない」が強くなると、自然な笑顔やリアクションが出にくくなります。
完璧な自分をめざすほど、その緊張感から男性も“壁”を感じてしまうでしょう。
むしろ少し抜けた部分や柔らかい表情に、人は親近感を抱くものです。
無意識の内に答え合わせをしてしまう
本命男性を前にすると「何を話せば好印象？」「今の返し、変じゃなかった？」と頭の中で答え合わせをしがち。
男性の気持ちを読み取りすぎると、会話のテンポが乱れて、あなた自身の魅力が伝わりにくくなります。
大切なのは“探る”ではなく、“自然体で接する”ことです。
本命の男性の前だけ上手くいかないのは、“好きだからこそ”慎重になりすぎているだけ。
少し肩の力を抜いて、普段と一緒のテンションで接することをめざしてくださいね。
