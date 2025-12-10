米メディア番組にインタビュー出演

米大リーグ・ドジャースに今季途中から加入した31歳アレックス・コール外野手が、米国のポッドキャスト「ドジャース・テリトリー」に出演。意外な場所でインタビューに応じた裏話を明かしている。

コールはオンラインで番組のインタビューに登場。ただ、画面越しで映った場所は車の中だったため、司会を務めるアラナ・リゾさんは「アレックスと美しい奥様のサマンサさん、結婚6周年おめでとうございます。ですが、少し心配事があります」と、思わず“ツッコミ”を入れた。

「あなたが車の中に座っていることです。車中で座らなければならない理由があるんですか？ あなたが彼女を怒らせたとか？ それとも息子さんが家にいてうるさいとか？ 車で何を？」

コールは「その通りだよ（笑）」と返答。「どこが一番いいか考えて……息子を愛しているし、息子もパパと遊ぶのが大好きなんだ。パパがドアを開けたら『遊ぶ時間だ！』ってなるからね」と語り、司会者が抱いた謎の理由を明かしていた。

「パパはまだドアを開けていないことにしている。ここが最も平和で誰にも邪魔されず数分間インタビューを受けることができる場所だと思ったのさ。“パパの仕事”が始まる前にね」

今季レギュラーシーズンの成績は打率.267、5本塁打、31打点。ドジャース移籍後は38試合で打率.247、2本塁打、5打点、ポストシーズンでは7試合で出番を掴んだ。



（THE ANSWER編集部）