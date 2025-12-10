◆マツダボール 第１１回本庄市長杯東日本大会 ▽準決勝 東大和狭山ボーイズ（東京西）７―２藤岡ボーイズ（群馬）▽決勝 東大和狭山ボーイズ（東京西）７―４柏ボーイズ（千葉）（１１月３０日、本庄、ケイアイスタジアム）

東日本ブロックの１４支部から１８チームが参加したマツダボール第１１回本庄市長杯 東日本大会の準決勝、決勝が１１月３０日に行われた。２３日に３チーム６組の１次リーグ戦を行い、２４日の３チーム２組の２次リーグ戦を経て、４強が激突。狭山西武ボーイズ（埼玉西）のセカンドチームの東大和狭山ボーイズ（東京西）が６連勝で初優勝。柏ボーイズ（千葉）が準優勝となった。

※ ※ ※

セカンドチーム”が念願の優勝を成し遂げた。喜ぶナインの姿に元巨人・十川雄二監督（４２）は「こいつら、調子乗っちゃうかなぁ」と愛のあるいじりで選手の健闘をたたえた。

狭山西武の弟分。春季全国大会支部予選は準決勝で巨人Ｕ１５の多摩川に敗れた。中盤まで接戦もエラーから失点し大敗。敗戦後、指揮官は選手に聞いた。「本庄市長杯はどうする？ 優勝目指すか、それとも（勝敗を）関係なくやるか」。中島主将は即答した。「優勝したいです」。

背番号１０の濤川が躍動した。リーグ戦は２戦で１０回１失点。準決勝は４回１失点と抜群の安定感に、指揮官も「エースの働きです」と絶賛。投球数制限で残り１０球の濤川を決勝の７回２死から投入。胴上げ投手となった右腕は「気持ちよかったです」と笑顔だ。

中島主将は言う。「１番強い“セカンドチーム”を目指している」。来夏、打倒・多摩川で全国へ。この優勝を壮大な下克上の序章にする。

【東大和狭山ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※中島大悟、高橋琉勇、和田皇毅、佐藤陽、宮崎陽斗、本多巧海、伊藤拓雅、板倉大悟、伊良部雄大、濤川悠希、江澤旦紘、島田知輝、森田一成、宮本楓、弓田怜成、笠原呼人、加藤大雅、柴崎悠斗、守山琉斗、小山太一、古明地雄成、渡邉和玖、松永力也、伊藤浩希

【表彰選手】

最優秀選手賞 濤川悠希（東大和狭山）

敢闘賞 松丸悠晟（柏）