「どうしよう、着る服ない！」→ 解決！【studio CLIP】大人の即戦力♡「こなれカーデ」

グッと空気が冷え込んで、セーター1枚とアウターの重ね着だけでは心もとない……。そんな今の季節の即戦力として重宝するのは、アウターの下に重ねられてシャレ感UPも狙えるカーディガンかも。そこで今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】のこなれ見えカーディガンに注目。それぞれこだわり抜かれたシルエットや柄が、コーデのマンネリ気分を払拭してくれるはず！

ざっくり編み上げたクラフト感のある表情が主役に

【studio CLIP】「ハンド風カーディガン」\8,800（税込）

太めの糸をざっくりと編み上げることで、クラフト感のある風合いを表現したニットカーディガン。ショート丈のボックスシルエットは旬のボリューミーなワイドパンツともバランスが取りやすいのが魅力。大きめのボタンも相まって、主役級の存在感を発揮する一着です。秋にヘビロテしたシンプルなロンTに重ねるだけでコーデを次の季節へと進めてくれます。

くるりと囲むフェアアイル柄で全方面シャレ見え

【studio CLIP】「5ゲージダブルフロントフェアアイルニットカーディガン」\6,600（税込）

こちらのニットカーディガンは、シーズンムードに寄り添うフェアアイル柄が印象的。インパクトのあるクラシカルな柄には、大人っぽく着こなしやすい落ち着いた配色が採用されています。くるりと背面まで囲む柄のおかげで、後ろから見ても手抜きに見せないシャレ見えコーデを完成させられそう。前後2WAYで着回し可能なため、1着あれば冬コーデの可能性を広げてくれるはず。

カシュクールデザインにアレンジ可能な2WAY仕様

【studio CLIP】「12ゲージ2WAYカシュクールカーディガン」\2,750（税込・セール価格）

ドレープ感が女性らしい透かし編みのカーディガンは、ボタンの留め方次第で手軽に印象チェンジを図れる優秀アイテム。前を開けて縦ラインを強調したり、ボタンをアシンメトリーに留めてカシュクールデザインにしたりと、ひと癖ある着こなしを楽しめそうです。レイヤードした際に着膨れて見えにくい厚みを抑えたカーディガンは、冬もまだまだ活躍が見込めます。

凹凸のあるブークレ糸が奥行きを生み出す

【studio CLIP】「ウールミックスブークレカーディガン」\6,490（税込）

スタッフのmitaさんが「どんなテイストにも合う万能カーディガンです」とおすすめしている、ウール混のカーディガン。表面に凹凸のあるブークレ糸はさりげなくミックスカラーが使われているため、色味に奥行きがあるのがポイント。コーデが単調に見えるのをカバーしてくれそうです。深めのVラインを生かし、あえて肌感を強調するスタイリングは、丸っとお手本にしたいところ。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ