◆マツダボール 第１１回本庄市長杯東日本大会 ▽準決勝 柏ボーイズ（千葉）６―５上越ボーイズ（長野）▽決勝 東大和狭山ボーイズ（東京西）７―４柏ボーイズ（千葉）（１１月３０日、本庄、ケイアイスタジアム）

東日本ブロックの１４支部から１８チームが参加したマツダボール第１１回本庄市長杯 東日本大会の準決勝、決勝が１１月３０日に行われた。２３日に３チーム６組の１次リーグ戦を行い、２４日の３チーム２組の２次リーグ戦を経て、４強が激突。狭山西武ボーイズ（埼玉西）のセカンドチームの東大和狭山ボーイズ（東京西）が６連勝で初優勝。柏ボーイズ（千葉）が準優勝となった。

※ ※ ※

柏が誇る韋駄天がチームの快進撃を支えた。１番・中堅の松丸悠が俊足で旋風を巻き起こした。

準決勝では初回に左越えに運ぶと滑り込みなしで三塁打の“スタンディングトリプル”。内野ゴロで生還し全４打席出塁、３盗塁３得点と圧倒。決勝の最後の打席で凡退も準決勝から７打席連続出塁。２安打１四球の３打席で全て二盗し生還と得点源になった。

５０メートル６秒３の松丸悠は、中学では陸上部。７月に１００メートル１１秒６９をマークし千葉県４位で強化指定選手となっている。「盗塁は失敗したことがないです。（走者が）詰まっていなかったら走る」と左腕でも積極的に仕掛ける。６戦で打率７割２分２厘、１１盗塁、１５得点と走りまくった。

田子秀樹監督（５３）も「自分の高校時代の記録を中学で超されている」と俊足ぶりに舌を巻く。さらに、準決勝前にインフルエンザとなり本調子ではなかったことを明かした。開催中の春季全国大会支部予選では８強入り。松丸悠は「全打席出塁を目指して、守備でも貢献したい」。強豪ひしめく戦国・千葉に足で攻め込む。

【柏ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※飯塚遼人、松丸煌希、薬師寺司、赤羽悠希、木下陽介、対馬悠太、巻田陽音、米井春親、齊藤蒼士、佐賀拓馬、池田翔琉、黒田昌成、鴻巣悠人、中山晃太、濱口空雅、山崎友温、藤井大和、大野蓮生、小川真聖、小野隼平、小暮拓真、水野煌都、松丸悠晟

【表彰選手】

最優秀選手賞 濤川悠希（東大和狭山）

敢闘賞 松丸悠晟（柏）