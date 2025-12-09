トヨタ自動車株式会社は、BEV（バッテリーEV）スポーツカーのコンセプトモデル「Lexus LFA Concept」を世界初公開した。

同モデルは、トヨタ自動車が掲げる「トヨタの式年遷宮」を体現する次世代フラッグシップスポーツカーとして、GR GT・GR GT3とともに技術と思想を共有し開発された。低重心・高剛性・空力性能を追求しつつ、没入感あふれる走行体験「Discover Immersion」を実現するデザインとパッケージを備えている。

Lexus LFA Concept

コンセプトモデル「Lexus LFA Concept」の世界初公開 Discover Immersionを体現し、お客様の想像を超えるBEVスポーツカーの実現を目指したコンセプトモデル 核となる技術と想いをGR GT・GR GT3と共有しつつ、BEVスポーツカーの可能性に挑戦

LEXUSは、2025年12月5日（金）、バッテリーEV（以降、BEV）スポーツカーのコンセプトモデル「Lexus LFA Concept」を世界初公開しました。

Lexus LFA Conceptは、トヨタ自動車としてクルマ屋が残していくべき技術・技能を、次の世代に受け継いでいかなければならないという、マスタードライバーのモリゾウこと豊田 章男会長の想いのもと、GR GT・GR GT3と共に開発を進めている、BEVスポーツカーのコンセプトモデルです。TOYOTA 2000GT・LFAに続く「トヨタの式年遷宮」を体現し、ベテランから若手へと受け継がれる技術と技能、その想いを礎に、継承・進化させました。走りとデザインの両立を追求するとともに、ONE TEAMでお客様の想像を超えるBEVスポーツカーの実現を目指しています。

LEXUSは、磨き上げた電動化技術と受け継がれる技術・技能によって、クルマづくりの未来に挑戦し続けます。

GR GT・GR GT3と技術と想いを共にした、次世代のBEVスポーツカー

Lexus LFA Conceptは、GR GT・GR GT3とともに「トヨタの式年遷宮」を体現する次世代スポーツカーのコンセプトモデルです。「低重心」、「軽量・高剛性骨格」、「空力性能の追求」という3つの要素を軸に、両モデルと技術と技能を共有しつつ、BEVならではの可能性を追求しました。

軽量で高い剛性を備えたオールアルミニウム骨格・クルマとドライバーの一体感と扱いやすさを高めるための理想的なドライビングポジションなどの要素を起点に、電動化を牽引するLEXUSが走りの楽しさを提供し、BEVスポーツカーの可能性を示したいという想いのもと、電動化時代にふさわしいスポーツカーを具現化しました。また、BEVとしての最適なパッケージングを追究し、GR GT・GR GT3由来の高い走行パフォーマンスと、次世代においても色褪せない価値を宿すデザインとの融合を実現しました。

LFAというモデル名は内燃機関車に限定されず、その時代の技術者が次世代に受け継ぐべき技術を体現するモデルの象徴です。Lexus LFA Conceptは、過去から未来へ――スポーツカーの価値とクルマ屋が残していくべき技能を次世代に繋ぎ、進化を続ける挑戦の証です。

Discover Immersion――走りに没頭するための新たな体験

Discover Immersion――走りから得られる感動は、時代が変わってもスポーツカーの魅力を支え続ける揺るぎない価値です。Lexus LFA Conceptは、その感動をより深く、より純粋に味わえる存在として、ドライバーを走りの世界へと引き込み、これまでにない没入体験を創出します。

その没入感を実現するため、エクステリアでは空力性能と造形美の融合を高次元で追求。コックピットは理想的なドライバーポジションを基軸に、細部に至るまで設計を磨き上げました。機能と美が調和した全体設計により、操作が意識と一体となり、ドライバーを走りへ深く没入させます。

BEVだからこそできる自由度の高いパッケージングと美しいバランスを追求したデザイン

Lexus LFA ConceptはLFAが持つ官能的な造形美を受け継ぎながら、次世代においても色褪せない価値を宿す、研ぎ澄まされたバランスを追求しました。GR GTのオールアルミニウム骨格をベースとすることでスポーツカーとしての性能を極めたフォルムとしながらも、ノーズからリヤへと流れる低く伸びやかなシルエットは、LFAの造形美を継承しつつ、正統派クーペのプロポーションを描き出しています。国や文化、時代の境界を越え、見る者の心を揺さぶる、そんな普遍的な魅力を備えたスポーツカーの理想形を新たに提示します。

Lexus LFA Concept エクステリア

理想のドライビングポジションが生む、究極の没入コックピット

GR GTと同じ理想的なドライビングポジションを持ち、クルマとの一体感を高めながら、没入感を味わえるコックピットがドライバーにかつてない走りの歓びを届けます。

室内全体をシンプルに仕立て、研ぎ澄まされた機能部品を運転席に集約。乗り込んだ瞬間から高揚感を呼び覚まします。ステアリングはスポーツカーとしてのこだわりを込めたデザインを採用。持ち替え不要の操舵とブラインドタッチが可能なスイッチレイアウトにより、直感的な車両コントロールを実現します。メカニカルデザインの魅力とシンプルな室内空間のコントラストが織りなす、ミニマルな世界観が、特別な没入空間を作り出します。

Lexus LFA Concept インテリア

Lexus LFA Conceptとは

Lexus LFA Conceptはモントレー・カー・ウィーク2025および、Japan Mobility Show 2025にて「LEXUS Sport Concept」としてエクステリア、インテリアを公開し、この度、一部諸元と名称を新たに発表したBEVスポーツカーのコンセプトモデルです。

Lexus LFA Concept 主要諸元

全長（mm） 4,690 全幅（mm） 2,040 全高（mm） 1,195 ホイールベース（mm） 2,725 乗車定員（名） 2

