『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

撮影会場は、群馬県高崎市のGメッセ群馬で開催された「群馬パーツショー 2025」。



このイベントは、全国から約90社以上のパーツメーカーが集結し、展示・即売、デモカー、アウトドア系ギアやファミリー向け体験コンテンツも充実しているのが特徴で、「クルマにそこまで詳しくなくても楽しめる」ようになっています。

それでは「群馬パーツショー 2025」に来場していた各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：腹ペコ

年齢：40代

車両名：トヨタ・ハイラックス

型式：GUN125

主な使用シーン：ドライブ

年式：2022年

所有歴：4年

総走行距離：46000km

年間走行距離：5000㎞以上10000㎞未満

現在の愛車を購入するに至った理由、その際に購入車両の候補として考えていた車両は？ 最終的に購入を決めたポイントは？

バイク（TW225）を乗せて普通の車で行けない場所に行けるから。実はこれまでバイク優先だった。

現在の愛車の一つ前に乗っていた車両は？

NBOX 旅用。埼玉へ赴任していた時期に購入。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

普通の車では行けない場所を走る時

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

行ける場所を増やしたいという気持ちから、購入してすぐにカスタムを開始。ただしバイクのカスタムが優先だったので、一度中断したらしい。現在はバイクのカスタムが終わったので、再びハイラックスのカスタムへと向かう。

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

ノーマルの良さを残しつつオリジナル性を大事に



お気に入りのカスタムポイントはここ！

外装

細かいラプターライナー塗装とオリジナルモンスターヒッチでオリジナリティを打ち出している。

内装

「内装はシンプルに」

足まわり

前後ともジャオスの足まわり。２インチアップだ。

ホイールはレイズをチョイス。

エンジン関連

特になし。

周囲から反応の大きかったカスタムポイント

モンスターヒッチ

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

メンバーダウン。リフトアップ、タイヤのインチアップ、ウインチの装着などオフロード系でのカスタムを模索中。「行ける場所を増やしたい。大自然の景色を見るのが好きなので、そういう場所へ行きたい」

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

好きな理由、オススメしたい理由。

レイズ

群馬パーツショー2025

Gメッセ群馬に90社超のパーツメーカーが集結、最新カスタムと遊びの提案が盛りだくさん

群馬県高崎市の「Gメッセ群馬」にて開催された群馬パーツショー2025（通称GPS）。今年も全国から多数の来場者が集まり、クルマ好きにとっての“お祭り”のような3日間となった。

展示・即売を行うパーツメーカーは過去最多となる90社超。会場内はデモカー、パーツ、グッズ、アウトドア用品など多彩なコンテンツで埋め尽くされ、来場者たちは気になる製品に直接触れたり、メーカー担当者に話を聞いたりしながら、思い思いのクルマの楽しみ方を見つけていた。