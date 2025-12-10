今田耕司「あの経験がなかったら絶対に今はない」吉本新喜劇時代を語る ゴールデン特番に寄せて
吉本新喜劇が2025年で66周年を迎え、MBSテレビ土曜昼の長寿番組『よしもと新喜劇』のゴールデン2時間特番『よしもと新喜劇 人気ギャグランキング 関西人が選んだBEST66』が、きょう10日に放送される（後8：00〜 ※関西ローカル）。番組MCは、今田耕司が務める。
【写真多数】貴重…2025年に今田耕司＆吉本新喜劇座員たちが集合
今田は、『4時ですよ〜だ』など心斎橋筋2丁目劇場で活躍後、一時、新喜劇に出演していた。新喜劇の人気が低迷していた1989年、今田らが「吉本新喜劇やめよッカナ？キャンペーン」（1989年）を成功させた。今田自身「あの経験がなかったら絶対に今はないです」と振り返る。
ゴールデンタイムに実現する特番は、関西人が選んだ吉本新喜劇のギャグBEST66を発表。さらに、新喜劇の「知ればもっと楽しく、そして人に言いたくなる」秘蔵情報が詰まった2時間バラエティーとなる。
■今田耕司 収録後の一問一答
――収録を終えて、感想を聞かせてください。
【今田】 本当に水を得た魚のように楽しませてもらいました。ギャグもVTRも面白いし、やっぱりいいですね〜吉本新喜劇は。こんなお笑いのお芝居ってないですよ。同じことをやっているのに、いつ見ても笑える。なんでしょうか、これは。研究したらいいですよ（笑）
――漫才、コントとは違うお笑いの形です。
【今田】そうですね。違いますよね。
――新喜劇は今田さんにとってどういうものでしょうか？
【今田】自分の成長を感じるというか、子どもの時は楽しくて、ちょっと離れる時期もあったり、人生を通して、吉本新喜劇を通して、大人になったなと感じますね。
――今田さんご自身が新喜劇にいらっしゃった時期もありました。
ほとんど知られてないんじゃないですか、2年間でしたから。吉本新喜劇で芸人にしてもらったみたいなもんです。それまで女子中高生相手にワーキャーやっていたのが、寄席のランダムなお客さんの前でお笑いをやることになって、当時はピンときてなかったですけどね。でも、あの経験がなかったら絶対に今はないです。
――今の吉本新喜劇をご覧になっていかがですか？
【今田】NGK（なんばグランド花月）に吉本新喜劇を見たくて来てくれているお客さんがいるのがうれしいです。漫才のおまけじゃなくて。僕らは、漫才が終わって、吉本新喜劇を見ずに帰っていくお客さんを見ているんで。そこから代謝が起こって、今も新しく変化しているのが長く続いている秘訣かもしれません。そのきっかけにはなったのかもしれません。
――そういう意味では、今田さんが番組MCに適任だと思います。
【今田】本当によくぞ白羽の矢を立てていただきました。ひがしのり（東野幸治）、130R（板尾創路、ほんこん）とかいろいろいる中で、自分の新喜劇愛が一番強いという自信があるんです（笑）
――視聴者にメッセージをお願いします。
【今田】関西人の血液に入っていると言っても過言ではない吉本新喜劇です。66周年の集大成として、ぜひご覧ください。
