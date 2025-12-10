衆院議員定数削減法案を巡り、自民党と日本維新の会との温度差が広がっている。

維新が与党で主導して今国会での成立を期したい考えなのに対し、自民は２０２５年度補正予算案への影響も懸念し、野党を含めた幅広い合意を重視する。終盤国会で両党の足並みが乱れれば、連立政権の結束に亀裂が生じる可能性もある。（谷口京子）

「法案のつるしを下ろし、審議に入ること（への協力）を改めてお願いした」

維新の中司幹事長は９日、自民の鈴木幹事長と同党本部で会談後、記者団にこう明かした。

定数削減法案は、野党が委員会への付託に反対し、法案が審議に入れない「つるし」の状態となっている。維新は審議入りに向け、自民と一緒に野党に働きかけたい考えで、維新幹部は会談の狙いを「とにかく我々と一枚岩になってくれということだ」と解説する。

維新は党是の「身を切る改革」に全力を挙げ、与党としての実績を積み重ねたい考えとみられる。

法案を扱う衆院政治改革特別委員会は立憲民主党が委員長ポストを握っており、維新内には「委員長を解任して審議を進めればいい。国会の会期が足りないなら延長すればいい」（幹部）との強硬論もある。

一方、鈴木氏は会談に先立つ９日の記者会見で「会期の延長ではなく、会期中に成立させる」と述べ、あくまで１７日の会期末までの成立を目指すと強調した。

自民内には、維新との連立合意書が「法案を提出し、成立を目指す」との表現だったことから、「提出で合意は履行された」（中堅）との声もある。１年以内に結論が出なければ計４５議席を削減するとした「自動削減条項」への慎重論も根強く、民主主義の根幹に関わる法案で、強引に進めるのは難しいとのバランス感覚も働く。今国会で最重視する補正予算案も、野党が採決を遅らせる戦術をとれば、会期内成立はおぼつかなくなる。

とはいえ、自民が慎重姿勢を維持したままでは、維新が圧力を強めるのは必至だ。馬場伸幸・前代表は９日夜のＢＳ番組で「定数削減ができないとなった時は（衆院を）解散するべきだ」と踏み込んだ。

自民幹部は「維新が納得する落とし所を見つけたい」と頭を悩ませている。