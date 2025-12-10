二階堂高嗣、「work」「walk」発音の違いに戸惑い 『ニカゲーム』番組終盤に“重大発表”も
10日深夜放送の二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（毎週水曜 深1：58）では、「英語の正しい発音」に3人が挑む。
【番組カット】英語で正しく発音できるかな？に挑む二階堂高嗣
二階堂、ケムリ、猪俣の3人がちょっと奇妙な教育番組の世界で、ひらめきゲームに挑戦する同番組。今回は、J-POPの人気曲を歌いながら、英単語が出てきたら、ネイティブさながら正しい英語の発音を叫ばなければならないというゲーム。3人の発音は、外国人が厳しくチェック。そして課題曲は、Adoの「うっせぇわ」、B'z「ultra soul」など名曲ばかり。3人は順番に割り振られたパートを歌い上げながら、正しく英単語を発音できるか。
二階堂は、「work（働く）」「walk（歩く）」の発音の違いに戸惑い、猪俣は「soul（魂）」の発音に苦戦。ラコちんに正しい発音の仕方を教えてもらいながら、「“soul”は松島聡（そう）君を呼ぶみたいに言ったら!?」など、3人は自分たちなりの攻略法を見つけ出していく。「口をすぼめて発音」「語尾は優しく置くように」など、役立つ正しい発音の仕方も届ける。
さらに収録を終えたかと思いきや、突如、二階堂にお題が課せられる。そのお題とは、渡された紙に書かれた『重大発表』を猪俣と松井に英語で説明するというもの。紙を広げた瞬間、二階堂は大きく目を見開き「え！？えぇ！？」と驚く事態になる。
二階堂は当然すぐには英語で説明できずあたふた。それに対し、猪俣・松井も「何!?」「怖いんだけど！」と動揺を隠せない。果たして、紙に書かれた『重大発表』とは一体何なのか。
