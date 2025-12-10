「嫌いな同僚がいなくなった」

「出世する未来を描けて、自信がついた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

異動させた方がいいダメ会社員

「この人、もうこの部署にいる意味ある？」

40歳を前に、そんな空気を周囲から感じ取られてしまう会社員がいます。

本人に自覚はなくとも、組織のなかで明確に「そろそろ異動させたほうがいい」と判断される人には、いくつかの共通した特徴があります。

今回はその中でも特に致命的なワースト3を紹介します。

特徴1：成果ではなく「努力」を語りたがる

40歳にもなって、「がんばったんですけど」「すごく時間をかけました」といった努力アピールを繰り返す人は危険です。

成果が出ていないにもかかわらず、その理由を「頑張ったから許してほしい」にすり替えるのは、もはや評価されるどころか、組織全体の足を引っ張る存在と見なされかねません。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

プロセスを評価していると、個人の感情を持ち込むことになります。

感情が持ち込まれると、周囲が納得しづらくなり、組織としての判断ができなくなるのです。

――『リーダーの仮面』より

つまり、本人がどれだけ努力を語っても、組織にとっては「結果が出たかどうか」がすべてです。

努力を正当化し続ける人材は、変化に対応できない古い価値観のまま取り残されてしまいます。

特徴2：「経験」をやたら強調する

年次を重ねるほど、自分の過去の経験にしがみつく人がいます。

「私が若い頃はこうだった」「昔はそれでうまくいった」など、現在の状況とは乖離した話ばかりを持ち出してしまうのです。

これでは、今のメンバーや現場との接点を失い、ますます距離を置かれていきます。

経験は武器であると同時に、思考停止の温床にもなりえます。

時代が変われば、正解も変わる。

その自覚なく「自分は経験豊富だから偉い」と思っていると、異動どころか評価の対象外になることもあるでしょう。

特徴3：現場に関心がない

もっとも深刻なのは、「現場の変化や困りごとに興味を持たない」ことです。

メンバーが何に困っているのか、新しいやり方をどう感じているのか、そうした現場の声に耳を傾けない人は、組織から取り残されていきます。

40歳前後になって現場感覚を失うと、それを取り戻すのは困難です。

だからこそ、早い段階から意識的に現場と接点を持ち、柔軟な思考を保ち続ける必要があります。

成長の機会に変えるには？

40歳は、キャリアの折り返し地点であり、マネジメントやリーダーシップを本格的に問われる時期でもあります。

周囲から「異動させたい」と思われる前に、自ら変化に適応し、現場と向き合う姿勢を見せることが求められます。

そうしたときに有効なのが、「感情を横に置き、役割で判断する」リーダーシップです。

つまり、リーダーは仮面をかぶりましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。