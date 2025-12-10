「びっくりドンキー」の自社醸造ビール、誕生の背景に創業者のドイツ体験　北海道・小樽の醸造所で旨さの秘密に迫った！

『ハンバーグレストラン びっくりドンキー』の超初心者であるライター・市村が2025年夏、同チェーンの経営会社『アレフ』（本社・札幌市）の北海道プレスツアーに参加した。看板メニュー「ハンバーグディッシュ」など料理の数々に加え、中でもその美味しさに驚いたのが「ドンキーハウスビール〈樽生〉」という自社醸造のビールだ。北海道小樽市にある自社醸造所で聞いた、ビールへの並々ならぬこだわりを紹介する。スッキリとしながらコクがあって、これからの季節にもおすすめしたいビールだ。

2000キロリットル→60キロリットルで、創業者の思いが実現

この夏以来、お酒好きの友人たちにドヤ顔をして伝えていることがある。それは『ハンバーグレストラン びっくりドンキー』のビールがとっても美味しい！ということ。その名も「ドンキーハウスビール〈樽生〉」は、『びっくりドンキー』を運営する『アレフ』が北海道小樽市にある自社醸造所でドイツの伝統的な製法に則って造っている。

そもそも『びっくりドンキー』創業者の庄司昭夫さんが約50年前の1970年代半ばにドイツを旅した際、ビールだけでも5000も6000も銘柄があることに圧倒されたそう。

「当時の日本はいくつかのブランドはあったものの、ビールの種類自体はいわゆるピルスナータイプという金色のものと黒色のものが少しあった程度でした。ドイツでは街ごとにさまざまなビールがあって、それを求めてヨーロッパ中から人々が集まってくることに（庄司さんは）感銘を受けたそうです」と教えてくれたのは、醸造所を案内してくださったのは醸造所見学ツアーの案内役を務める佐藤祐正さんだ。

「多種多様なビールをその日の気分で『選べる豊かさ』を、日本でも実現したい」。そんな創業者の思いが結実したのは、それから約20年も後のことだった。

当時の日本は、酒税法でビールの年間最低製造量が2000キロリットルと定められており、実質的に大手メーカーしか製造できなかったからだ。しかし、1994（平成6）年4月の酒税法改正により、最低製造量が清酒と同じ60キロリットルに引き下げられた。

1995年に小樽ビールが誕生、ドイツの「ブラウエンジニア」が担当

1995年7月、醸造所とビアパブを併設したブルワリーパブ『小樽ビール 小樽倉庫No.1』がオープン。ビールの醸造が始まった。現在、「ピルスナー」「ドンケル」（ドイツ語で「暗い」という意味のほのかな甘みとコクのあるタイプ）「ヴァイス」（小麦麦芽を使ったフルーティーなタイプ）のレギュラー3タイプと、季節の限定醸造ビールなどが提供されている。

『小樽ビール 小樽倉庫No.1』 雰囲気のあるビアパブで小樽ビールを楽しめる

その設計や運営の際に招聘されたのが、ドイツでおよそ200年の歴史を持つビール醸造の名家出身で「ブラウエンジニア」のヨハネス・ブラウンさんだ。

佐藤さんによると、「ブラウエンジニア」とはビール醸造はもちろん、ビール工場の設計やビールのマーケティングに至るまで、ビール造りの全てを担っていて幅広い能力・知識・経験が必要とされる、職人の国・ドイツでも超難関の国家資格なのだとか。

『小樽ビール 小樽倉庫No.1』の客席から見えるタンク。日本は地震が多いと聞いたブラウンさんが転倒防止のため横向きに設置したのだそう

小樽の地で試行錯誤を重ねながら、同社のビール製造の礎を築いたブラウンさんは、2020年まで最高責任者を務め、現在は顧問としてドイツでの原材料の調達などをしつつ、ドイツと日本を行き来している。

軽妙な語り口で案内してくれた佐藤祐正さん

小樽の水は、ビール造りに良い

佐藤さんは、小樽にビール醸造所を置くに至った理由を教えてくれた。

「お酒造りにおいて、お水が大切なことは皆さんご存知の通りです。北海道はどの場所も素晴らしい水質ですが、そんな中でも小樽の水は幅広い種類のビールを作ることができるミネラルバランスでビール造りに利がある水質でした。いろいろなビールを皆さんに紹介したいという思いも持っていたので、この水はその実現のために大事でした。なお、世界で広く愛されているビールのピルスナー（タイプ）は、1842年にチェコのピルゼンという街で生まれました。ピルゼンは良質な軟水で有名なのですが、小樽はピルゼンと比較的近い水質だったという奇跡の場所でもありました」

ピルスナータイプは、長きにわたって日本でも主流のビール。クリアな黄金色で爽快感のある味わいが特徴だ。

『小樽ビール』のビール。左からピルスナー、ドンケル、ヴァイス

麦農家に生育方法「仕様書」のこだわり ドイツ国外では小樽ビールだけ

『小樽ビール』では、原材料に麦芽とホップと水と自家製酵母のみを使用し、その他の副原料は一切使っていない。

原料である二条大麦は、ドイツ南部の5軒の麦農家さんに生育方法の仕様書を出し、栽培されたオーガニックのものを使用している。佐藤さんによると、ドイツ国内には1300以上のビールの醸造所があるとされているが、そのうち農家に対して仕様書を出しているのは4か所のみだそうで、ドイツ国外では『小樽ビール』だけなんだとか。

「こだわって育ててくださった大麦で造ったビールだから、力強いコクや風味がお楽しみいただけます。そりゃ美味しいに決まっているじゃない！ というのが私たちの思いです」（佐藤さん）

ビールに欠かせない香りを提供してくれるホップについては次のように話す。

「2種類のドイツ産の希少品種のアロマホップを使用しています。このホップには比較的強いリラックス効果や鎮静効果があるんです。ですから、何か嫌なことがあった日にはぜひビールをご活用いただけたらと思います」と佐藤さんは笑う。

ビールの原料たち

1999年に『銭函醸造所』誕生、全国の『びっくりドンキー』で飲める環境に

1999（平成11）年には『小樽ビール 小樽倉庫No.1』から車でおよそ20分の場所に『小樽ビール銭函醸造所』を開業。全国の『びっくりドンキー』（現在約350店舗）で、この『銭函醸造所』で醸造された樽生や瓶ビールが飲めるようになった。

『小樽ビール銭函醸造所』

『小樽ビール』で造られる多くのビールは、約10日間の1次発酵を終えると、6〜8週間ほどじっくりと0℃で低温熟成させる「ラガータイム」という工程に入る。『銭函醸造所』見学では、「ドンキーハウスビール〈樽生〉」の低温熟成に入って1週間程度のビールを飲ませていただいた。フレッシュさに加えて複雑味も感じてとても美味しいと思ったが、この時点ですでにアルコール度数は完成時の8割ほど、4％程度あるのだとか。ラガータイムを経ることで雑味のないスッキリとした味わいになるのだそう。

ヤングビールは若々しさがあって美味

『小樽ビール銭函醸造所』では、季節に応じたイベント（事前予約制・有料）が開催されている。詳細は最後に記している公式HPをぜひチェックしてみてほしい。

ホップを加える前の温かくて甘みのある麦汁も試飲させていただいた

『小樽ビール 小樽倉庫No.1』は予約不要、無料で見学可

小樽運河沿いに建つ、ビアパブ併設の小樽ビール醸造所『小樽ビール 小樽倉庫No.1』では、予約不要・無料でセルフ見学ができる。スタッフ対応可能時は、仕込み釜や発酵タンクの中を覗けたり、麦汁を試飲できたりすることもあるのだそう。

『小樽ビール 小樽倉庫No.1』の建物は、元々は穀物倉庫だったとか

『小樽ビール 小樽倉庫No.1』では『びっくりドンキー』とは異なる、「ピルスナー」、「ドンケル」、「ヴァイス」という3種のビールがレギュラーメニュー。その他、季節のビールも展開していて、例えば12月には「ボック」という長期熟成されたスペシャルなビールを提供するなど、これまで約20種類のビールを醸造している。

なお、毎週木曜日と土曜日は「プロスト！（ドイツ語で乾杯）」の日。2500円で2時間飲み放題だ。ビールはSサイズ570円なのでビール好きにとって、すごく魅力的だと思う。

『小樽ビール』の左から「ピルスナー」、「ドンケル」、「ヴァイス」

看板商品のハンバーグと相性抜群、ちょい飲みにもピッタリ

これらのこだわりを持って造られている「ドンキーハウスビール〈樽生〉」はピルスナータイプのビール。大きさは小（500円）、中（800円）、大（900円）と3種類あるが、小でも普通の中ジョッキほどの大きさだ。コク深さとスッキリさが両立していて、グイグイと杯が進んでしまった。

「ドンキーハウスビール〈樽生〉」で友だちとカンパイ！

ちなみに「ドンキーフリー」（330ml・500円）というノンアルコールのビアテイスト飲料のレギュラーはピルスナーとスタウトの2種類。こちらも自社醸造でこだわって作られているので、よかったら試してみてほしい。

このグラスには、とあるメッセージがモールス信号で書かれている

看板商品のハンバーグとはもちろん相性抜群だが、サイドメニューに中毒性のあるメニューが揃っているのも『びっくりドンキー』の魅力だ。

北海道に本社を置く同店ならでは、ご当地グルメの唐揚げ「ザンギ」を使った「ザンギ＆ポテト」（650円）も魅力的だし、イカ唐揚げなどがのった「マーメイドサラダ」（L・600円）は彩りも豊かでいろいろな具材をいただける。

オーストラリア・ニュージーランド産の赤身肉を使った「コロコロステーキ」（1730円）もある

実は「びっくりドンキー」に行ったら絶対に食べたいと憧れていたメニューがある。それが素揚げしたブロッコリーに生姜の効いた特製醤油だれと自家製和風マヨソースをかけてオーブンで焼き上げた「ブロッコリーの箱舟」（520円）だ。

というのも、よく聴いている神戸のFMラジオ「Kiss FM KOBE」のDJで、“さかなのおにいさん かわちゃん”こと川田一輝さんと、やはりラジオDJなどを務める藤原岬さんが、この「ブロッコリーの箱舟」が気に入って食べていることを、番組の中などで話していたからだ。1人で1皿食べてしまいたいほどの美味しさだ。

「ブロッコリーの箱舟」のちょっと焦げたところも美味しい

あぁ、思い出したらまた飲んで食べたくなってきた。早いところ、友達を誘って「プロスト！」してきたいと思う。

小樽ビールHP：https://otarubeer.com/jp/

『小樽ビール銭函醸造所』

住所：北海道小樽市銭函3-263-19

電話：0134-61-2280

営業時間：平日9時〜17時 ※1週間前までに電話またはメールで要予約

見学開始時間：11時、15時（各回1時間半のツアー） ※各回3組または20名が上限

見学料：2200円、小学生半額

交通：JR函館本線銭函駅から徒歩20分・タクシーで5分

『小樽ビール醸造所 小樽倉庫No.1』

住所：北海道小樽市港町5-4

電話：0134-21-2323

営業時間：11時〜22時（21時LO）

交通：JR函館本線小樽駅から徒歩15分・タクシーで5分

※試飲なしのセルフ見学も可能（予約不要・無料）

※価格は販売エリアにより変動あり。文章中は2025年11月上旬、東京の価格を記載しています

文／市村幸妙

いちむら・ゆきえ。フリーランスのライター・編集者。地元・東京の農家さんとコミュニケーションを取ったり、手前味噌作りを友人たちと毎年共に行ったり、野菜類と発酵食品をこよなく愛する。中学受験業界にも強い雑食系。バンドの推し活も熱心にしている。落語家の夫と二人暮らし。

【画像】「びっくりドンキー」小樽で醸造されたこだわりビール3タイプなど（14枚）