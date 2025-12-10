驚くほどスーッと「ストレス」がなくなっていく思考法・ベスト1
次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
ストレスを「小分け」にして対処する
大きなストレスを一度に抱え込むと、心が圧迫され、冷静な判断や行動が難しくなります。
しかし、ストレスを「小分け」にして扱えば、負担を軽減し、解決に向けて一歩ずつ進めます。
本記事では、ストレスを小分けにする考え方と実践法を整理します。
「漠然としたストレスの正体」を分解する
ストレスの多くは「漠然としている」ことが原因で重く感じられます。
たとえば「仕事が大変だ」という漠然とした不安は、「納期が厳しい」「人手が足りない」「情報が不足している」といった要素に分解できます。
分解することで、何に対処すべきかが明確になります。
「小さな単位」に落とし込む
大きなストレスを一度に解決しようとすると挫折しやすくなります。
そこで、「今日できること」「今すぐできること」に小さく区切ることが有効です。
大きな課題を小さなタスクに分けることで、現実的に取り組めるようになり、ストレスの重さも軽減されます。
「行動」に変換する
ストレスを小分けにすると、具体的な行動に変えやすくなります。
「資料が足りない」なら情報収集をする、「人手が足りない」なら依頼できる人を探す、といった具合です。
小さな行動に移すことで、ストレスは「課題」として管理可能になります。
ストレスを抱え込むのではなく、小分けにして扱うことで、冷静に対処できるようになります。
漠然とした不安を分解し、小さなタスクに落とし込み、行動に変える。これが「ゆるストイック」の実践です。
私たちもまた、ストレスを小分けにして和らげ、ゆるストイックに生きましょう。
株式会社スペースデータ 代表取締役社長
1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。
