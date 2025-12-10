大胆な積極財政で「日本の農業を潰す」アメリカ…自国の消費者と生産者に利益を還元するアメリカの農業政策

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第23回

『「アフリカ豚熱」の流行でイタリア産生ハムの輸入が全てストップ!?…自由貿易に対する間違った「幻想」と、食料安全保障の「現実」に迫る』より続く。

日本の農業政策を再構築するには

今から国内産のコメを増産しておけば、将来的にアメリカから小麦が入ってこない事態になったとき、コメによって主食を補完できる。米粉はパンや麺作りにも転用できる。トウモロコシの代わりに、古古米やもっと古いコメを飼料に転用することだって可能だ。

新型コロナウイルス感染症のパニックでみんなが大変だったとき、トランプ大統領は日本円で3200億円の特別予算を組み、農家から食料を買い上げて国民に届けた。

政府が農家から積極的に食料を買い上げ、備蓄品を増やしたり、不測の事態が発生したときにいち早く援助に回す。そうすれば国民は助かるし、生産者も生活が助かる。

生産者が赤字にならないように、食料生産にかかるコストは政府があらかじめ補填する。こういう仕組みを構築すれば、消費者は安く食料品を購入でき、生産者は十分な所得が得られる。この二本立てで、日本は現在の農業政策を再構築するべきだ。

アメリカ式「大胆な積極財政で需要を作る」

アメリカは小麦、トウモロコシ、大豆の3品目だけで、輸出向けの差額補填に1兆円もの予算を投入したことがある。生産コストがかかりすぎて販売価格に転嫁できない差額を、全額政府が穴埋めするのだ。

こうしてアメリカは莫大な国家予算を投入して食料品を増産し、日本をはじめとする海外諸国に一斉に売り出した。彼らは「アメリカだけが自由に儲けられる。これこそ自由貿易の旨味だ」と考える。こうして自国の農業を守り、日本の農業を骨抜きにして潰しにかかろうとするのだ。

アメリカは生産者に補助金をバラまくだけでなく、「出口対策」にも努めている。アメリカの農業予算の64パーセントは、消費者向けに使われてきた。所得に応じて傾斜をつけつつ、消費者が食料を買える電子給付カードの支給に、なんと年間10兆円を投入する。こうして消費を喚起し、生産者に利益が還元されるようにするのだ。

大胆な積極財政によって需要を作るアメリカのやり方に、日本は学ぶべきところがある。

『歳出削減しか頭にない財務省の「愚策」…“国家予算の2％”にまで減少した国防の要である農水予算と中国に大きく後れをとる「農業政策」』へ続く。

【つづきを読む】歳出削減しか頭にない財務省の「愚策」…”国家予算の2％”にまで減少した国防の要である農水予算と中国に大きく後れをとる「農業政策」