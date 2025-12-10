「もうだめかもしれない」死を覚悟した現場で起きた真実 …中央制御室の運転員に忍び寄る、放射能の”見えない恐怖”

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第40回

2011年3月11日、福島第一原発1号機は、冷却システムの要であるイソコン(非常用復水器)の機能停止、そしてベント(格納容器の減圧操作)の決断と実施の遅れにより、破局的な危機を迎えた。現場の運転員は、手の施しようのない炉心の暴走と、刻々と高まる格納容器の圧力に直面。極限の闇の中、死を覚悟して中央制御室に留まった東京電力の運転員が、水蒸気爆発に至るまでの「地獄の数時間」の一部始終を証言する。

『その時、いったい何が？福島第一原発ベント“劇的転換”の真相…「柏崎刈羽メモ」が語る混乱の舞台裏』より続く。

中央制御室では何が起きていたのか

この頃、現場の最前線である中央制御室では、一体何が起きていたのか。その詳細は吉田調書にも詳しく記されておらず、免震棟の幹部に取材してもわからなかった。

そのことを知るのは、中央制御室にいた運転員だけだ。取材班は、運転員たちから直接話を聞くため、水面下で繰り返し接触を試みた。しかし、広報を通さない非公式の取材に、東京電力の社員である運転員たちの口は堅く、限られた証言しか得られなかった。

そうした中、ようやく重要な証言者に出会うことができた。

井戸川隆太(いどがわ りゅうた)。1、2号機の中央制御室の運転員で、運転操作の中核を担う主機操作員だった。3月11日は非番で自宅にいたが、地震発生後、すぐに福島第一原発の免震棟に駆け付けた。3時間後には、中央制御室で同僚たちと最前線の事故対応にあたっていた。

井戸川は、福島第一原発がある双葉町で生まれ育ち、地元の中学校を卒業後、東京電力が技術者を育てるために設立した東電学園に進んだ。2003年4月、東京電力に入社し福島第一原発に配属され、花形と言われる運転員の道を歩み始める。運転員の多くは自分と同じ地元の人たちで、ファミリーと形容される固い絆の中で、運転技術を学んできた。

政府や東京電力本店に対する疑問

しかし、事故をきっかけに政府や東京電力本店の対応に疑問が頭をもたげてくる。最前線で事故対応にあたっている現場の人間の命が軽視されているのではないか。不信感ばかりが募っていった。

「率直に言うと、捨て駒として死んでくれと言っているのかなと正直思いましたね。線量管理という面でもひどい状態だと思いました。私は会社を信頼していませんでした」

決定的だったのが、2011年12月、政府が国内外に宣言した原発事故の「収束宣言」だった。「とても収束なんて言える状態ではない」現場で収束作業を続けてきた井戸川にとっては、信じられない出来事だった。井戸川は、翌月、東京電力を退社する。

「放射能という壁のためです」

ベントの実施を阻んだ最大の理由を、井戸川はこう切り出した。

12日未明、中央制御室には、放射能の見えない恐怖がひたひたと近づいていた。

すでに11日午後10時前には、1号機の原子炉建屋は、放射線量の上昇のため立ち入り禁止になっていた。ところがいまや、原子炉建屋から50メートル離れた中央制御室でも放射線量が高まってきていたのだ。

運転員は着々とベントの準備を進めるが…

このとき、1号機の原子炉はすでに空焚きの状態になり、メルトダウンが進み、格納容器の底に溶け出し始めていた。メルトダウンした燃料から放出される放射能の影響で、中央制御室の中も、1号機に近い場所で放射線量が上昇を続けていた。

運転員たちは、線量が高い1号機側を避け、2号機側に肩を寄せ合い、かがんだ状態で待機していた。

井戸川は、そのときの率直な思いをこう語っている。

「正直にいうともうだめかなと。すでに異常な状態で、中央制御室で線量そのものが上昇してきているっていう状況で、最悪、死もあり得るのかなと、個人的には思っていました」

しかし、そうした恐怖の気持ちを誰も表に出さず、中央制御室の運転員たちは、ベントの準備を着々と進めた。吉田がベントの準備を指示した時点から、配管や弁の図面や運転手順書を見ながら、原子炉建屋に入ってベントを行うために必要な弁を開く手順などを繰り返し確認していた。すでに原子炉建屋に入る準備は、十分できていたとみられる。

ところが、午前3時45分、ベントの実施を遅らせる決定的な情報が入る。

1号機の原子炉建屋の放射線量を測定するため、二重扉を開けた作業員が、扉の内側に白いもやのようなものが充満しているのを見て、すぐに扉を閉めたというのだ。すでに1号機の格納容器から漏れ出した放射性物質を含む気体が、建屋に充満する事態になっていたのだ。

中央制御室の雰囲気

中央制御室で、同僚から現場の様子を聞いた井戸川はこう述べている。

「『ああ、もうすごいことになっているんだな』と思いましたね。おそらく格納容器にある弁の何ヵ所かが、完全ではないにせよ、開いてしまって蒸気が噴いている、と。

ベントというのは当初から頭にあって、格納容器の圧力が規定値にきているのでベントしたかった。しかし、現場にゴーサインが出ないという状況でした」

中央制御室には、耐火服や空気ボンベなど、被ばくをできるだけ避けるための防護装備に加え、午前4時45分、免震棟から、100ミリシーベルトに近づくとアラームが鳴るようにセットした線量計が届けられた。100ミリシーベルトとは、法律で定められた緊急時の作業で許容されている被ばく限度である。後に、運転員たちは、この100ミリシーベルトの壁を嫌というほど思い知らされていく。

当時の中央制御室の雰囲気を、井戸川は、こう振り返っている。

「なるべくマイナスに考えないようにお互いに声をかけたりしていました。できることは本当に少なかったのですが、それを模索して上司の間で色々な言葉がとびかっている状態でした。たまに大きな声を出してみたり、静かになったり。それの繰り返しだったと思います」

吉田は、調書のなかでこう語っている。「みんなベントと言えば、すぐできると思っている人たちは、この我々の苦労が全然わかっておられない。ここは苛立たしいところはあるんですが、実態的には、もっと私よりも現場でやっていた人間の苦労の方がものすごく大変なんですけれども……」

しかし、放射線量が高まっていく原子炉建屋や中央制御室の過酷な状況を、そして運転員たちの心の内を、遠く離れた総理官邸で知ることができる人は皆無だった。かくて総理大臣が福島第一原発に乗り込むという事態に至るのである。

＊本記事の抜粋元・NHKメルトダウン取材班『福島第一原発事故の「真実」 検証編』では、福島第一原発事故を13年にわたって追い続けてきた取材班による科学技術的な視点からの圧巻の調査報道が収録されています。ぜひお買い求めください。

＊検証篇と併せて、事故の進展を時系列で追った『ドキュメント篇』も刊行されています。吉田昌郎・福島第一原発所長以下、東京電力の作業員たちが制御不能になった原発が引き起こす「想定外の事態」に翻弄されていく様子が、関係者の貴重な証言ともに、克明に描写されています。

【前回の記事を読む】その時、いったい何が？福島第一原発ベント”劇的転換”の真相…「柏崎刈羽メモ」が語る混乱の舞台裏