【川本 大悟】2000年以降は全世代で魚の消費が減少…人々の”魚離れ”に拍車をかけたのは意外にもアレの台頭だった!?

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

減り続ける魚の消費量

国産魚は水揚げ量と同時に、消費量もどんどん減っている。

食の多様化を背景に、水産庁や関連業者などはよく、魚の調理について「難しく面倒だから」「生臭いごみが出るから」「値段が高いから」といった要因を挙げ、手軽で簡単な魚調理や、調理済み商品などをおすすめする傾向がある。

肉料理に対抗しようと、懸命な努力を続けているのだ。

簡単・便利な魚調理のレシピを紹介したり、簡便商品をおすすめしたりして数十年が経過したが、全体として魚消費が上向く気配はない。筆者の見方としては、人口の減少や、家族構成の変化、若者を中心としたファストフードの浸透など、食の多様化を含めて考えると、昭和のような食習慣に戻ることは、この先もないであろう。

歳をとっても肉の消費は旺盛、魚に戻らず

かつて、漫画やテレビ番組のコントで「また今日も目刺しかよ」といった、質素な食事を愚痴るようなシーンがあった。戦後からしばらく見られたそうした昭和の食卓が、肉にはありつけない大量の魚消費を支えていた証しである。決して日本人の食生活は当時のように大衆魚中心になることはないだろう。

ただし筆者は、昭和の食卓を復活させなくても、食べたらそれなりに、いや十分においしい国産魚を、もう少し利用するような環境に導けば、魚消費は上向くはずであると考えている。

なぜそう考えるのか、その要因はいくつかあるが、まずは近年の魚の消費傾向を確認しておきたい。

魚の消費量が、水揚げ量とともに減る一方であることはこれまでに強調してきたが、近年特徴的なのは、歳を重ねても魚を食べる量が増えないことだ。

厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、1999年の年齢層別の魚消費は、若年層から次第に消費が増え50代まで右肩上がりだった。しかし、2000年以降は、各年齢層で消費は減少。歳を重ねても魚の消費はあまり変わらず、緩やかな上昇にとどまっている。60代になると、ようやく魚の消費が増えるといった具合だ。

魚は「健康に良い」が「調理が面倒」

かつては「魚食回帰」と言われ、若いころは魚より肉、ただし歳を追うごとに再び魚を好む傾向があったのだが、今は違う。肉〜肉〜また肉と各年齢層、肉類消費が増えている（水産庁漁政部加工流通課資料）。

魚を食べなくなっていることについては、さまざまな要因が挙げられている。

農林水産省の「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査」（2019年12月〜2020年1月）によれば、魚介類をあまり購入しない理由として、「肉類を家族が求めるから」を筆頭に、魚介類は「価格が高いから」「調理が面倒だから」といった回答が多い。

一方で、「水産物に含まれるEPA（エイコサペンタエン酸）、DHA（ドコサヘキサエン酸）など「健康に良い」というプラス特性はかなり認知が進んでいるものの、消費を拡大するまでには至らない状況」（水産庁）という。

現状では、肉料理に押されっぱなしの魚だが、決して魚嫌いが多いわけではない。大日本水産会がまとめた2022年「子育て世代の水産物消費嗜好動向調査」の結果をみると、子を持つ母親への魚料理の好感度に関する項目で、家族が「魚類を食べる事が好き」といった回答は74.8％。ただ、「魚類を料理する事が好き」は30.2％にとどまっており、魚料理のハードルが高いことが魚離れにつながっていることがわかる。

ちなみに、同じ項目を肉類で見ると「食べる事が好き」は86.7％、「料理する事が好き」は50.4％となっており、魚料理との違いが大きく表れている。

スーパーの台頭が魚離れの原因か

魚食低迷の要因として、肉料理の浸透のほか、魚は価格が高い、調理が面倒ということが挙げられる。ただ、その背景として、かつて主流だった「街の魚屋さん」の減少が大きいと筆者は感じている。

子どものころ、母親に連れられて商店街に買い物に行くと、鮮魚店では、ねじり鉢巻きをして防水エプロンを掛けた魚屋さんが、「今日のおすすめはアジだよ」だとか、「これは刺身がいいよ」とか、「余ったら次の日は○○して食べたらいいよ」など、語りかけながら魚を売っていたことを思い出す。

たぶん世間話もしていたと思うが、こうした商店街の魚屋さんとのやりとりがあって、魚を購入していたころに比べ、今は孤独な買い物しかできなくなっていることが多い。

業界団体などによると、近年の水産物の購入先は7割以上がスーパー。店頭に魚屋さんがいるわけではなく、パック売りされた刺身や切り身を眺めつつ、買い物かごに放り込むのが一般的だ。バックヤードで作業する店員さんに、調理法などを聞き出すにも気が引ける。それなら、調理法が想像しやすい肉のほうが手に取りやすい。

