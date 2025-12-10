「質問のたび拍手が沸き上がる」…「スーパーレディ」雅子さまの名門”お嬢様学校”での学生時代

12月9日に62歳の誕生日を迎えられた「皇后雅子さま」。ご成婚されてから32年、皇后になられてからは早くも6年が経ち、その静かな華やぎは多くの国民の心の拠り所となっている。

今となっては、皇族を象徴する気高い女性という印象が強い雅子さまだが、ご成婚される以前の“ハイパーキャリアウーマン”としての素顔を知っている方は多くはないだろう。名門お嬢様学校での優雅な学生生活や、ハーバード大学・東京大学を経て外交官として活躍された輝かしいキャリアを振り返ることで、「皇后雅子さま」のルーツに迫る！

ご学友や外交官時代の交渉相手が赤裸々に語った雅子さまのエピソードを、皇太子妃に内定してから11日後に出版された週刊現代1993年1月30日号の記事を再編集してお届けする。

第１回

雅子さまが通った「お嬢様学校」

昭和33年、皇太子妃に聖心女子大学出身の正田美智子さんが決定した。

これは、女子学習院の卒業生によって組織された常磐会の面々には寝耳に水の出来事であった。常磐会以外の出身者がまさか皇太子妃になるとは、考えられなかったからである。

そして、今回、小和田雅子さんが皇太子妃に内定したことによって学習院、聖心に次ぐエグゼクティブスクールとして田園調布雙葉学園がクローズアップされることになったのだ。

雅子さんは、小学3年生の時に編入してから高校1年で父・亘さんの転勤にともない米マサチューセッツ州のベルモントハイスクールに移るまでの8年間、田園調布雙葉学園に学んだ。

これは母親・優美子さんが同じ田園調布雙葉のOGということが影響している。双子の妹・礼子さん、節子さんも同じく田園調布雙葉に通っていた。 学園は世田谷区玉川田園調布にあり、山の手のお嬢様学校として知られる。通称、デンフタ。

昭和16年にカトリックのサンモール修道会を母体として小学校を開設し、昭和24年に中学、昭和27年に高等学校を開設している。母親も娘もこの学校を出ているというケースが多いのも田園調布雙葉の特色だ。

いわゆるバブル紳士のような父兄ではいくらカネがあっても、子女を入学させることができないという。私立大学に推薦で入学する生徒の率も高い。

華々しいキャリア

一学年は約135名で、小学校に入る時に、附属の幼稚園から半分と外部から半分ずつ生徒をとっている。中学、高校では基本的に補充する人数しか受け入れていない。カトリックの学校なので、ミサがあり、道徳の授業がある。

平成4年度の田園調布雙葉小学校の入学金は23万円、授業料は月2万8000円。 卒業生はお見合い結婚で家庭におちつく人も多く、雅子さんのようにキャリア指向の人は珍しい。卒業生の中には、女優の中井貴恵さん、タレントの長野智子さん、歌手の佐良直美さん、長嶋茂雄監督の夫人・亜希子さんと二人の娘さんなどがいる。

「雅子さんは帰国子女だったので英語はすごくお上手だと思っていたのに、『日本に帰ったら英語は忘れてしまったわ』というんです。

ところが、英語の授業では先生の質問に答えてすごくきれいな発音でお話しになる。謙遜して、そんな風にいったんでしょう。 決してガリ勉タイプではありませんでしたが、何をやらせてもできる子でしたね」（同級生M・Kさん）

名門カレッジでの様々な経験

その後、ハーバード大、東大法学部、そして外務省からオックスフォード大学ベリオール・カレッジに留学するという絢爛たる学歴を経ている。

その華麗な経歴のなかで、皇室に入ることになって特に重要な意味を持つのはベリオール・カレッジのようだ。

こうした教育を受けたことや、経験を積んだことが、外務官僚としてスーパーレディと称される働きをする雅子さんの原動力になったことは想像にかたくない。

だが、皇太子妃となる雅子さんにとって、教育の成果として結実した彼女のキャリアが皇室内ですべてがプラスに働くわけではないという声もある。

雅子さんは、それに対する答えを自ら出すのであろう。

「週刊現代」1993年1月30日号より

