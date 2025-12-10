「不潔すぎてシラミがわく部屋」「水と食事が貰えない」…「イラン刑務所」で活動家の女性が見た「劣悪な」衛生環境

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『白い拷問』連載第66回

『放水砲で「血みどろ」、殴られて「頭蓋骨にひび」の入った状態で刑務所へ…神秘主義者のイラン人女性を待ち受ける「悪臭に満ちた独房生活」』より続く。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ナジラ・ヌリとショコウフェ・ヤドラヒ

ナジラ・ヌリ（1968年生まれ）とショコウフェ・ヤドラヒ（1967年生まれ）はニーマチュラヒー教団の神秘主義者（踊りなどを通じて神との一体感を追求する宗派の信者）である。

2018年2月20日、ふたりは神秘主義者の集会に参加していたときに、第7ゴレスタン通りで逮捕された。第7ゴレスタン通りにはドクター・ヌール・アリ・タバンデー（イラン最大の神秘主義教団であるニーマチュラヒー・ゴナバディ教団の精神的指導者）が住んでおり、治安当局がそこに検問所を設置し、彼を逮捕するかもしれないという噂があったため、教団員が抗議のために集まっていた。

およそ100人の教団員が治安当局に逮捕され、暴行され、血を流し大怪我を負った状態で独房に移送された。

ナジラとショコウフェはそのときの体験を次のように証言した。

外部とは一切を遮断されて

--外気に当たる機会はありましたか？

ナジラ：最初の10日間は隔離房から出してもらえず、例の電球の下にいるしかなかったわ。その後、外に連れ出されるようになったの。毎日20分ね。それがのちに30分になった。

--食事はどうでしたか？

最初の数日はパンとハルヴァ（練りゴマに穀物やナッツを混ぜて焼き上げた砂糖菓子）しかもらえなかったの。拘禁されている人のなかに糖尿病患者がいて、毎日はパンや小麦製品を食べられないと抗議したと聞いたわ。飢え死にしてしまう、と。それから数日後、小さなチーズのかけらとパンが出てくるようになったの。飲み水は与えられなかったので、水道水を飲んだけれど、しょっぱくて安全ではなかった。ちゃんとしたペットボトルの飲み水がほしいと訴え、苦情の申し立てさえしたのよ。

--尋問されましたか？

私たちのなかにはシャプール刑事尋問部に連れて行かれた人がいたの。シャプールは知る人ぞ知る、最も恐ろしく、悲惨な場所のひとつでね。何人かの神秘主義者がそこで拷問され、殴打され、過酷な目に遭ったの。私たちはその頃カルチャク刑務所にいたんだけど、独房のドアには4つの鍵がついていたわ。外部とはいかなる接触もできず、連絡も取れない。

ある日、同じ神秘主義者のエラム・アフマディがどこかに連れて行かれた。私たちは彼女の帰りを待ったけれど、帰ってこない。私たちが何度尋ねても看守は彼女の居場所を教えてくれなかった。2日が過ぎて3日目にやっと彼女は帰って来たわ。尋問のためにシャプールに連れて行かれていたそうよ。シャプールの尋問部はさらに不衛生なんだって。しばらくそこに拘禁されていると、シラミのような寄生虫がついてしまうんだって。

もちろん、カルチャクにいる仲間のなかにも尋問された人はいたわ。私たちの尋問官はふたつの機関、つまり諜報治安省と革命防衛隊から送り込まれていた。

怒り心頭のドライ・ハンガーストライキ

--お子さんと一緒に逮捕されましたね。家族が逮捕されたことは、あなたにどう影響したと思いますか？

息子のキアラシュは私と一緒に逮捕されたの。当時20歳。長いこと息子がどうなったのか分からなかった。一番の心配事は息子の健康状態ね。

初めて夫との電話を許可されたとき、開口一番にキアラシュがどうなったのか尋ねたわ。逮捕されるとき息子は撃たれ、私が最後に見たあの子は大怪我を負っていたのよ。そのずっとあとで、息子がシャプールの独房に3ヵ月拘禁され、劣悪な環境を耐え忍んだということが分かったわ。私たちが逮捕されたのは2018年2月で、キアラシュはその後1ヵ月間、独房で拘禁され、服を着替えることも許されなかったそうよ。

--あなたは拘禁中に同室者がいない時期がしばらくありましたね。その期間についての話を聞かせてください。

私は病院で掻爬の手術を受けたの。刑務所に送り帰されるとき、それまでとは別の独房に入れられ、そこではたったひとりだった。隣の独房にいた女性から聞いたのだけど、神秘主義者の女性たちがエントランスで電気ショックを受けていたんですって。彼女はその瞬間を見たと言っていたわ。私の独房はエントランスから4部屋しか離れていなかったから、確かに電気ショックの音が聞こえた。

私は病院から独房に移送されたとき、術後の出血がまだおさまっていなかった。せめて水だけでももらえないかと看守に頼んだけれど、その後2日間、食べ物も水ももらえず、誰も私の様子をチェックしに来なかった。そこでドライ・ハンガーストライキを始めたの。怒り心頭よ。通路で座り込みとハンガーストライキをしている神秘主義者の女性たちが虐待されていることに対して、そして私の扱いに対して。

病院の手術から帰って来たばかりで体が弱っていた私に必要だったのは、看病と衛生的な環境でしょ。それなのに石けんやシャンプーすらもらえず、衛生設備の何ひとつない独房に入れられたんだから。

ドライ・ハンガーストライキの4日目、高熱が出たわ。病院には行かなかったし、看守に熱や血圧を測ったりもさせなかった。看守がショコウフェを連れてきて、グラスに入ったきれいな水を彼女から私に渡させて、ストライキをやめるよう説得したの。私はストライキをやめて、その後11日間拘禁されたわ。

翻訳：星 薫子

『「家畜用の電流棒で拷問」「女性への集団暴行」…非人道的なイラン政府に「絶食で抗議する」神秘主義者たちの覚悟』へ続く。

【つづきを読む】「家畜用の電流棒で拷問」「女性への集団暴行」…非人道的なイラン政府に「絶食で抗議する」神秘主義者たちの覚悟