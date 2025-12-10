【サントリー学芸賞受賞】文筆家・荒井裕樹が明かす『無意味なんかじゃない自分』はどうやって生まれたのか

文学研究者の荒井裕樹さんが、『無意味なんかじゃない自分』で第47回 サントリー学芸賞を受賞しました。『無意味なんかじゃない自分』で荒井さんは、ハンセン病の作家・北條民雄の軌跡を追い、崇高に語られがちなその存在を、卑俗なところもある一人の青年として捉え直しています。

受賞を記念し、本書について荒井さんにお話をうかがいました。インタビュー前編では、なぜ北條民雄をこのように捉えたのか、小説や日記を改めて読み込む中で見えてきたことについて聞きました。

（取材、文／小沼理）

20年を経て「ようやく書ける」

──第47回サントリー学芸賞、受賞おめでとうございます。受賞を知ったときはどう思われましたか。

荒井：ハンセン病文学に関心を持っていただけたことに、純粋に驚きました。

僕がハンセン病文学を勉強しはじめたのは2003年です。「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟（らい病＝ハンセン病の隔離政策の違法性をめぐり、ハンセン病回復者らが国に対して元患者や家族に与えた人権侵害の責任を問うために起こされた国家賠償請求訴訟）で原告側が勝訴したのが2001年。当時はこの訴訟の直後だったため、メディアでハンセン病が話題になる機会はありました。ただ、それでもハンセン病文学というのはマイナーな領域で、研究会で「ハンセン病文学研究してます」というと変な顔をされたものです。なので、自分の研究は権威ある賞とは無縁だと考えていました。

北條民雄は僕が文学研究をはじめる入口になった、原点とも言える作家です。その研究での受賞には、強く励まされたように感じました。

──2003年から20年以上が経った今、なぜ再び北條民雄の評論を書こうと思ったのでしょうか。

荒井：北條民雄については、若い頃にいくつか論文を書いていたのですが、ずっとうまく書けていない感覚が強くありました。

ハンセン病の作家である北條民雄が、病の肉体的なつらさと、差別の社会的な抑圧の両方に悩み苦しんだ作家であることは確かです。でも、当時の療養所のことを調べてみると、北條はその中では相対的に恵まれた立場にいたんです。北條は他のハンセン病患者に対して、「自分はこいつらとは違う」と下に見ているようなところもあります。そうした人が世間ではハンセン病患者の象徴的存在として捉えられることに、若い頃の私は「もっと弱く苦しい立場の人はどうすればいいのか」という違和感がありました。

ただ、その違和感はすぐには言葉になりませんでした。苦しい状況に置かれた人が、自分より弱い立場の人たちに対して、横柄になったり、差別的になったりする。その現象をうまく捉える言葉が、自分の中で熟すのに時間がかかったのだと思います。20年以上経って、ようやく書けると感じるようになりました。

コロナ禍以降に北條民雄が再注目されたのもきっかけの一つでした。コロナ禍の感染症に対する差別や危機感は、ハンセン病の教訓を呼び起こしました。世間的な関心を集めた「感染症法」も、前文でハンセン病差別への反省を記しています。2022年には『北條民雄集』が岩波文庫入りし、2023年には彼の代表作『いのちの初夜』がNHK「100分de名著」で取り上げられました。

こうした動きの中で、「このままだと自分、ハンセン病文学の研究者として忘れられるな」と（笑）。それで、ちゃんと一冊書いておきたいなと思ったんです。

卑俗さを肯定的に捉えたい

──20年ぶりに北條民雄と向き合って、新たに気づいたことはありますか。

荒井：僕が最初に北條の作品を読んだのは、彼の享年と同じ23歳のときでした。当時は彼の強い自己顕示欲やギスギスした感じが苦手だったのですが、時を置いて読み直してみると、意外と憎めない側面があるじゃないか、と思いましたね。

北條民雄というと「絶望の底で生命の意味を追い求めた作家」という具合に、崇高な存在として語られてきました。ただ僕からすると、もうちょっと卑俗な人間に思えるんですよね。その卑俗さとかしょうもなさを、きちんと肯定的に捉えたいと思っていました。「卑俗さを評価する」という言い方も変ですが、それを彼らしさとして受け止めるというか。時間を置いて読むことによって、それができたと感じています。

──北條が生きた時代にはハンセン病患者に対する壮絶な差別や偏見がありました。その苦しみに対して安易にわかった気になることに注意を払いながら、北條民雄を神格化するのではなく、等身大の人間として見つめています。こうした読み方の糸口はなんだったのでしょう。

荒井：『いのちの初夜』に、患者がゴールデンバットという紙巻きタバコを吸う場面があります。

僕は20代の頃、ハンセン病療養所に頻繁に通っていたのですが、あるとき戦前の療養所を知っている方が小説のこの場面について「あんなもの、あの頃の療養所にはない」とおっしゃっていたことがありました。

戦前の療養所でタバコといえば、刻みタバコが主流だったそうです。それをキセルに詰めて大事に大事に吸っていたんだと。とにかく、昔の患者は貧しい人が多かったんです。

ところが小説では、立派な紙巻きタバコを吸っている。ゴールデンバットは当時の庶民的なタバコですが、療養所の患者たちには贅沢品だったんです。

このことを療養所生活の長い人たちから直接聞いたとき、北條の小説や彼自身への捉え方の画素数が変わったように感じました。この体験が大きかったと思います。

--タバコの話をはじめ、荒井さんがハンセン病療養所に足繁く通う中で見聞きしたことが反映されているのですね。

荒井：『無意味なんかじゃない自分』を書いた理由のひとつには、僕が20代の頃に色んなことを教えてくれたハンセン病療養所の人たちが、どんどん亡くなっていってしまっていることもあるんです。

僕も40代半ばになり、その人たちが教えてくれたことを誰かに伝えていかないといけない世代になったと感じています。自分が誰かにつないでいかなければ、自分に教えてくれた人たちの言葉もなかったことになってしまう。それは切ない。自分なりに責任を果たしたい気持ちがありました。

日記の「筆跡」に注目する

──本書の後半では、北條民雄の日記に注目しています。「作品よりも日記のほうが面白い」とさえ書いていますが、荒井さんから見て北條の日記の面白さはどんなところにありますか。

荒井：作家の日記としての文学史的な価値や、当時の療養所の生活を綴った医療史・文化史的な価値など色々あるのですが、北條民雄という二十歳そこそこの青年が悩み苦しんだ姿が赤裸々に記録されているところも興味深いです。

北條には『定本 北條民雄全集』という全集があります。実はそこに収録された日記の一部が書き換えられています。20年前に僕はこのことについて、ハンセン病療養所の多磨全生園の機関誌に連載したことがありました。療養所の知り合いは面白く読んでくれて、僕は僕で「そのうち誰かがこのことを詳しく研究してくれるだろう…」なんて思っていたのですが、特にそういう動きはなかった。それなら自分で紹介しようと、この本で取り上げました。

北條民雄研究には独特の難しさがあります。ハンセン病患者は家族や親類をも巻き込んだ差別を被ってきたため、患者の多くは出自や身元に関する情報を隠し、「園名」と呼ばれる偽名を用いました。だから、プライバシーの保護に慎重にならなくてはならないんです。本の中でも紹介しましたが、かつて「北條民雄の研究」という名目でプライバシーを晒してしまうという反省すべき事例もありました。だから、単なる興味本位で扱ってよい資料でもないので、扱い方が難しいのは事実です。

──北條の日記で、当時最大の禁忌だった天皇制批判をしている箇所があると指摘しています。荒井さんはそこで日記の「筆跡」に注目しています。

荒井：北條のものに限らず、私は「直筆」のものに強い魅力を感じるんです。20代前半の頃、昔のハンセン病患者の手書きの原稿用紙を、ワードファイルに書き写す作業をしていたことがありました。

ここで私から逆におたずねしたいのですが、当時のハンセン病療養所で、患者たちはどんな筆記具を使っていたか、わかりますか？

──筆や鉛筆でしょうか。

荒井：鉛筆はありましたね。筆も使われていましたが、ハンセン病は手に障害が出やすいので、使いづらい人たちもいました。

療養所の中の人から聞いて知ったのですが、当時はガラスペンで書いている人も結構いたようです。たしかに、戦前の療養所で書かれた原稿を見たら、それらしき筆跡があるんですよ。万年筆にしては細いけど、当時はボールペンなんか存在しない。そっか、これはガラスペンだったんだ、と。

僕のハンセン病文学研究って、こういうところからはじまっているんです。昔の患者はどんな筆記具を使っていたのか。貧しい患者にとって原稿用紙なんて高級品が手に入らなかった時代、どんな紙に書いていたのか。そこから積み上げていかないとわからないことが、やっぱりあるので。

まだハンセン病資料館が国立になる前、高松宮記念ハンセン病資料館だった時代に、「北條民雄の日記の実物を確認したい」とお願いしたことがありました。そして見せてもらった資料をめくっていくと、彼は普段、万年筆を使っているんですけど、一頁だけ青鉛筆で書かれた日記があるんですよ。それが天皇制批判をしている日で、青鉛筆でうすーく書かれている。

その薄い青鉛筆を見たとき、等身大の彼を見た気がしたんです。この感覚が伝わらないと文学じゃないだろうと思いました。北條民雄って、言葉は強いし、尊大に振る舞うんだけれど、肝心なところではすごくびびっている。ああ、本人も怖かったんだなって、筆跡を見ると伝わってきます。

でも、この事実は全集で活字になるとわからなくなってしまう。だからこそ、どこかで伝えないといけないと思っていました。

「作家」と「ハンセン病患者」の交差性

荒井：北條が亡くなったのは1937（昭和12）年ですが、この年の日記が国立ハンセン病資料館に保管されています。博文館が発売していた「当用日記」という一般的な日記帳で、最後にはアドレス帳のページがあるんです。

ここには川端康成や式場隆三郎、中村光夫など、北條と交流のあった文芸関係者の名前や住所が書いてあります。そこに記載されている人数は10人（但し１名分、記載が不明確）。10人というのは多いでしょうか。それとも少ないでしょうか。

──少ないと感じます。

荒井：そうですね。一世を風靡した作家のアドレス帳に10人しか名前がないのは、たしかに少ないと思います。

ただ、当時の療養所の患者としては多いです。ハンセン病患者はアドレス帳に肉親の連絡先を不用意に書くなんてことできませんし、そもそも療養所外に連絡をとれる人がいないなんて人も少なくなかったはずです。そう考えると、北條は恵まれているとも言えます。

北條民雄のアドレス帳の10人という数は、多いのか、少ないのか。「作家」と「ハンセン病患者」という立場や問題が交差したときの評価の難しさがそこにはあります。

──社会全体で見ると差別や抑圧を受けているけれど、療養所の中では恵まれた立場にいる。ゴールデンバットのこともそうですし、北條を読む上で重要になる視点ですね。

荒井：そうなんですよね。良いやつなのか悪いやつなのか、白なのか黒なのか。そんなふうに、単純に評価するのがとても難しい。

こうした価値判断がしにくい問題は、イエスかノーかを求めるのではなく、問いの画素数を上げていくことが大事だと思っています。北條民雄について、「良いやつだったのか悪いやつだったのか」、「差別者だったのかそうじゃないのか」といった議論をしてもあまり意味がありません。安易に答えを出すのではなく、問いを問い続けること、「なぜそんな言葉を書いたのか」と、問いの画素数を上げて考え続けることが大事なのだと思います。(後編へ続く)

