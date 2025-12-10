「太平洋戦争」終盤、満州の日本人銀行員たちはどのように逃げたのか「知られざる現実」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

南へ急げ

この時、満銀に在籍していた日本人行員は約400名で、家族は1600名ほどだった。また満洲全体では、在住日本人は155万人になる。

しかし彼らの避難・疎開に関して、関東軍や満洲国政府は関わらなかった。逆に関東軍などは、「東北満州の開拓団をはじめ在住民を後退させるべきであったが、これが誘い水となって、かえってソ連の攻勢を誘発する結果となることを恐れ」ていた（満州中央銀行史研究会編『満州中央銀行史』）。

軍や行政を頼りにできないので、ソ連侵攻を受けて企業や開拓団などの職域・地域組織では自発的に避難を始めた。満銀総行でも大急ぎで避難計画を立てるが、ソ連軍が目の前に迫っている辺境の支行では、それを待っている時間がない。

虎林・東安・鶏寧・東寧・綏陽など沿海州の満ソ国境に近い各支行の行員・家族は、他の日本人避難民と一緒に、満洲東部の中核都市であった牡丹江を目指した。虎林支行の行員・家族、そして彼らについてくる日本人避難民を乗せて牡丹江に向かう列車は、途中で日本軍兵士を乗せた列車とすれ違う。

「見ると全員20歳ぐらいの若い幹部候補生たちで、虎林グループに手を振り、『後は引き受けますから安心して下さい』と笑顔を見せていた」「この100人ほどの部隊は全員肉弾となってソ連戦車に体当たりし、おかげでソ連軍の進軍が1週間以上も遅れ、その後の東安、佳木斯からの邦人の引き揚げが可能になった」（武田英克『満州中央銀行始末記』）

牡丹江支行に着いた行員たちは、8月12日より現金の払い戻しと残った紙幣の焼却を行う。彼らは13日の午後一時に、満鉄家族の引き揚げ列車に割り込むように便乗して新京方面に向かった。

こうして各支行から避難してくる行員・家族が集まってくる新京の総行では、まず応召軍人の留守家族200名を優先して日本に帰国させることにした。押しかけた避難民で新京駅は溢れたが、鉄道は軍の管理下におかれていた。

予備役将校の行員が鉄道司令部と直談判して、留守家族200名は何とか8月12日午前6時に新京を発つ列車に乗ることができた。無蓋貨車に押し込まれた彼らは朝鮮半島西岸を南下する予定だった。しかし朝鮮との国境手前の安東に着くと、ソ連軍侵攻に呼応した朝鮮半島内の共産軍が南北朝鮮間の交通を遮断していると聞かされる。仕方なく彼らは新京に引き返した。

次に一部の幹部を残し、それ以外の行員・家族約2000人は、新京から50キロほど東にある高知県開拓団に向けて避難することになった。この集団は8月14日の朝に徒歩で新京を出発し、これに横浜正金銀行新京支店の家族50人が同行した。出発後しばらくしてから降り始めた大雨を衝いて、彼らは歩き続ける。

ところが約20キロ進んだところにある軍官学校（日本の士官学校に相当する）で休息をとった後は、疲労が溜まって動けなくなった。さらにそこから先は情勢不穏という情報も入り、避難民団はしばらく軍官学校に居候することに決めた。彼らはそこで8月15日を迎えることになる。

