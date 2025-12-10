「ソ連軍兵士」がこれからやってくる…太平洋戦争の8月9日、朝鮮半島で起きたこと

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

朝鮮半島の8月9日

京城の中心部に、ルネサンス調建築の朝鮮銀行本店が建っている。日銀の本店・大阪支店や東京駅などを設計した辰野金吾が、設計事務所の共同経営者だった葛西萬司と手掛けたものだ。

8月9日の午後2時半、鮮銀の田中鐵三郎総裁（日銀出身、BIS初代日本人理事）は本店の総裁室で、第17方面軍参謀長・井原潤次郎から往訪依頼の電話を受けた。方面軍司令部を訪れた田中に向かって井原は開口一番、その日の午前0時10分ごろからソ連軍が越境侵攻を始めたことを告げる。朝鮮にもソ連軍兵士の侵入に加えて、爆撃や艦砲射撃があったという。実際に朝鮮の日本海側北端近く、ソ連国境から100キロほどの清津支店では爆撃で紙幣の一部が焼失した。

その日には京城の金融関係者が鮮銀総裁公邸に集まり、各金融機関の預金払い戻しは遅滞なく行うように申し合わせ、鮮銀がそれを資金面で支えることが確認された。

それまで鮮銀はインフレ対策として、金融機関の預金を通じた通貨吸収を奨励していた。危機に際して、これを逆回転させることになったわけだ。

ところで気になる戦況だが、軍に聞いてもソ連国境近くの状況が分からない。さらに本支店間で連絡も取れなくなった。そこで鮮銀では、幹部行員を派遣して連絡および各支店の状況確認を行うことにした。

ソ連国境に近い羅津は、9日未明に爆撃を受ける。米空母艦載機による攻撃と思っていた鮮銀羅津支店の支配人（支店長）・藤野崇正は、憲兵隊に出向きソ連軍の攻撃だと知らされた。羅津から後退する憲兵隊が手配したトラックに、藤野は他の避難民と1緒に行員家族を乗せ、当面必要となる現金を持たせた。彼らは日本海沿岸を南へ100キロの清津を目指す。

残った藤野ら行員も、持ち出さなかった紙幣を焼却した後、家族の後を追って清津へと急いだ。爆撃や艦砲射撃をかわしながら12日の早朝に着いた清津支店には、本店から状況確認のために派遣された幹部行員が来ていた。清津の港にはソ連軍の上陸舟艇も見える。ここで先行した行員家族らと合流した藤野は、すし詰め状態の無蓋貨車で800キロ離れた京城に向かう。

ソ連軍の侵攻が始まった翌日（10日）、満洲国境の朝鮮西岸にある新義州には満洲からの引き揚げ列車が次々と到着し始めた。しかし朝鮮では満銀券は通用しないことから、避難民は手持ちの現金を鮮銀券に替える必要があった。このため新義州支店は両替で多忙を極める。

平壌支店では、空いている舎宅で満鉄社員の引き揚げ家族を受け入れる。それ以外の人達も、平壌市内の日本人宅に分宿した。「夏とはいえ、平壌の夜はうすら寒く、モンペ姿の婦人に手を引かれた老幼者の多い、この1団を吾々は駅頭に迎えて無量の感慨に打たれた」（朝鮮銀行史編纂委員会編『朝鮮銀行略史』）。

ここでも避難民たちは手持ち満銀券の鮮銀券・日銀券への両替を希望したものの、平壌支店は外貨両替取扱店として登録されていなかった。そこで本部と相談して、「本店の代理業務」という体裁で外貨両替を実施した。押し寄せる避難民を前に、杓子定規なことは言っていられない。

平壌の南西約60キロのところにある鎮三浦にも、14日の未明に新京からの引き揚げ者約1万3000人が到着した。「大部分が新京在留の出征留守家族の乳幼児を抱えた婦女子の集団で、殆どが着のみ着のまま」の状態だった（前掲書）。鮮銀鎮三浦支店でも避難民の両替要請に応じるとともに、満洲興業銀行の避難民360名ほどの世話をすることになった。

こうした混乱の中、政府各方面の方針を直接確認する必要があるということになり、鮮銀の田中総裁が東京に出向くことになった。

既に朝鮮・日本海、そして日本本土の制空権は米軍に握られており、飛行機での移動は安全ではない。それでも同盟通信社の飛行機に便乗して8月13日に京城を出発。福井県の3国で1泊して、14日の朝には何とか所沢陸軍飛行場（現：所沢航空記念公園）に無事すべり込んだ。

午後4時になって、ようやく所沢に来た迎えの車に乗って田中は東京に向かう。5時を過ぎた頃に鮮銀東京支店に着いた彼は、14日の夜を銀行の建物内で過ごした。

