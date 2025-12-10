「第4期ヒョリム未来女帝最強戦」で公式戦初優勝を飾った仲邑菫四段（写真提供：韓国棋院）

（内藤 由起子：囲碁ライター）

日本囲碁界最年少の10歳0カ月でプロ入りした仲邑菫（なかむら・すみれ）四段。13歳11カ月で女流棋聖を獲得するなど数々の最年少記録を打ち立て、「囲碁界の“令和のヒロイン”」とも称される存在だ。2024年3月には日本人として初めて韓国棋院に移籍し、2025年11月には22歳以下の若手棋戦である第4期ヒョリム未来女帝最強戦で公式戦初優勝を飾り、韓国でも本格的に存在感を示しつつある。その現在地について、韓国出身で韓国囲碁界に精通する洪清泉（ほん・せいせん）四段に話を聞いた。

6歳で全国優勝、9歳で韓国修行へ──“天才少女”の原点

まずは仲邑菫四段のこれまでの歩みをざっと振り返っておきたい。

仲邑四段は2009年3月2日生まれ。3歳で囲碁を覚え、5歳のときに関西アマ女流囲碁名人戦Bクラスで優勝、6歳では未就学児を対象とする「渡辺和代キッズカップ」で優勝するなど、幼い頃から頭角を現してきた。小学生ながら女流アマ囲碁全国大会の関西予選を突破して本戦に出場するなど、「天才少女」として早くから囲碁ファンの注目を集める存在だった。

公式戦デビューの「第29期竜星戦」予選を前に笑顔を見せる仲邑菫（2019年4月22日、写真：共同通信社）

2018年、一家で韓国・ソウル市に移り住み、韓鐘振（ハン・ジョンジン）九段が主宰する囲碁道場で本格的な修行を開始。同年5月には韓国棋院のプロ候補生である研究生となる。韓国の厳しい競争の中で腕を磨いていた仲邑菫に、日本棋院が大きく動いた。

世界で勝てる棋士を育成する目的で新設された「英才特別採用推薦棋士」制度。その第1号として仲邑菫を迎え入れ、2019年4月、日本棋院所属プロ棋士としてのキャリアがスタートした。まだ10歳0カ月、当時の日本囲碁界最年少記録である。

デビュー黒星から17勝7敗へ──『英才枠』の面目躍如

プロデビュー戦は、第29期竜星戦予選での公式戦。約40社100人もの報道陣が詰めかける異例の注目度の中での一局だったが、結果は黒星スタートとなった。それでもそこからは順調に白星を重ね、2019年シーズンは17勝7敗。同期入段13人の中で最多勝利・最高勝率と、「英才採用」にふさわしい結果を残している。

その後も着実に実力をつけ、2022年には博多・カマチ杯女流名人戦で史上最年少のタイトル挑戦者となった。

藤沢里菜女流名人にストレートの2連敗を喫しタイトル奪取はならなかったものの、三番勝負の内容は大きな話題を呼んだ。同年の扇興杯女流囲碁最強戦でも決勝に進出したが、牛栄子四段に敗れて準優勝。つめかけた多くの報道陣を前に、悔しさで涙が止まらなかった姿は印象に残っている。タイトルには手が届かないものの、常にあと一歩というところまで勝ち上がる存在となっていた。

そして2023年2月、第26期ドコモ杯女流棋聖戦の挑戦手合三番勝負で、当時女流棋聖だった上野愛咲美を2勝1敗で破り、ついに初タイトルを獲得する。13歳11カ月での戴冠は、史上最年少記録である。

同年9月には、韓国棋院に客員棋士として移籍することが発表される。日本のプロ棋士が海外の棋院に正式に移籍するのはこれが初めてのケースだった。2024年2月の女流棋聖戦では、上野梨紗に敗れてタイトルを失冠するが、その直後の3月、いよいよ韓国棋院所属として本格的に韓国での公式戦に臨むこととなる。

仲邑菫女流棋聖に挑戦し奪取したシリーズの上野梨紗女流棋聖（2024年2月、筆者撮影）

韓国では225日で公式戦100局──怒涛の対局ラッシュ

韓国棋院の客員棋士となって間もない2024年6月、仲邑四段はいきなり結果を出す。非公式戦ではあるが、第7回「国際囲碁春香選抜大会」プロの部で、韓国女子トップの一角である呉侑珍（オ・ユジン）九段らを破って優勝を飾った。

さらに同年12月には、海成女流棋聖戦とハリム杯プロ女流国手戦（ハリム女流国手戦）の2つの女流タイトル戦で立て続けに決勝三番勝負へ進出。いずれも初戦を落とす苦しい展開となり、タイトル獲得にはあと一歩届かなかったものの、韓国の主要女流棋戦で二度の準優勝という実績は、移籍初年度として十分にインパクトのあるものだった。

韓国移籍後225日目となる2024年10月に、すでに公式戦100局を打ち終えており、その時点で66勝34敗、勝率66％。韓国女性棋士ランキング5位、全体ランキング131位という数字が残っている。対局数の多さと高い勝率が、韓国での順調な適応ぶりを物語る。

そして2025年11月、第4期ヒョリム未来女帝最強戦の決勝で鄭有珍（チョン・ユジン）五段を破り、韓国移籍後初となる公式棋戦タイトルを獲得した。若手女流棋士を対象としたこの棋戦での優勝は、「韓国でも若手トップグループの一員」と見なされる象徴的な成果と言えるだろう。

2025年11月、「第4期ヒョリム未来女帝最強戦」の決勝で鄭有珍五段（左）を破り、韓国移籍後初となる公式棋戦タイトルを獲得した仲邑菫（写真提供：韓国棋院）

韓国女子ランキング4位、全棋士約400人中100位前後という現在地

日本にいると、仲邑四段の韓国での活躍はタイトル戦決勝まで進出しないかぎり大きく報じられず、棋界内でも詳細な評価が伝わりにくい。そこで、韓国出身で韓国囲碁界にもパイプを持つ洪清泉四段に、現地での仲邑菫の位置づけを聞いた。

芝野虎丸名人就位式にて、道場の子どもたちとお祝いに駆けつけた洪清泉四段（右）（2023年12月、筆者撮影）

まずは数字を確認しておこう。韓国に移籍して以降の公式戦成績は、集計サイトなどによれば、

【2024年】83勝49敗（勝率約63％）

【2025年】80勝47敗（勝率約63％／11月時点）

とされている。2年連続で年間120局以上を戦い、勝率6割台前半を維持しているのは立派な数字だ。韓国棋院には約400人の棋士が所属しているが、その中で総合ランキングは100位前後、女子では4位につけるとされている。

洪四段は、こうした数字の背景にある日本との「対局環境」の違いを次のように説明する。

「韓国では、テレビ棋戦を中心に持ち時間1時間前後の早碁がほとんどです。国際棋戦の予選などでないと2時間以上の持ち時間で打つ機会はほとんどありません。早碁で一つ一つの対局時間が短いので、手合いがつけば毎日のように打てます。そのため、結果として対局数が非常に多くなるのです。

一方、日本の主な棋戦は持ち時間3時間、リーグ戦などでは5時間の長時間戦が中心です。1日がかりの碁を休みなく打つことはとても体力が要るので、週に多くても2局程度となっています。特に若手の公式戦などの対局数が少ないことは、日本の育成面での弱点だと私は思います」

2024年の日本棋院公式戦で最多対局数だった藤沢里菜女流本因坊でも80局にとどまることを考えると、仲邑四段の年間120局超という数字は、韓国が棋士に碁を多く打たせるようにしていることがよく分かる。

女流名人を失冠した直後の藤沢里菜女流本因坊（2025年4月、筆者撮影）

韓国での「棋風の変化」と実力評価は？

続いて、仲邑四段の棋風の変化や、韓国での評価について聞いた。

「菫を子どものころから見ている韓国の道場の先生・韓鐘振九段によれば、『順調に成長している』とのことです。韓国の女子棋士では崔精（チェ・ジヨン）九段、金恩持（キム・ウンジ）九段の2人が突出していて、そこから少し差がありますが、菫はその2人を脅かす位置にきている。いつタイトルを取ってもおかしくない、という評価です」（洪四段）

崔精九段（右）（2018年撮影、写真：新華社／共同通信イメージズ）

棋風については、洪四段は「弱点だった終盤力の強化」を指摘する。

「以前の菫は、ヨセ（終盤）が課題と言われていましたが、韓国に来てからそこがかなり強化され、全体的にバランスの取れた棋風になってきました。

最近の内容を見ると、11歳上の者承亞（チョ・スンア）七段よりは、もう菫のほうが一歩抜け出したように感じます。以前は闘志が前面に出過ぎていましたが、最近はそこがかなり落ち着いて、内容もスキがなくなってきました。

何より、韓国でこれだけ多くの対局をこなしているので、百戦錬磨と言っていいくらい実戦経験が豊富になっています」

韓国で崔精九段と記念対局する仲邑菫（2019年1月撮影、写真：Mydaily／アフロ）

日本のトップ女性棋士との差は？──世界戦での日中韓対決は実現するか

では、日本を代表する女性棋士との比較では、どう見ているのか。

「藤沢里菜七段も、上野愛咲美六段も、この数年でさらに強くなっています。実力的には韓国女子ランキング3位の呉侑珍九段と同じくらいと見ていいと思います。

菫も良いペースで伸びているので、このクラスにしっかり食い込んでいます。いつ勝っても不思議ではないレベルだと思います」（洪四段）

では、世界戦で仲邑菫と日本トップ女流が直接対決する日は訪れるのだろうか。

「多くの世界戦は、国別の代表枠で出場者が決まります。菫は現在、韓国棋院所属ですから、世界戦に出るには韓国代表にならなければなりません。ナショナルチームのメンバーが優先される仕組みなので、国籍が違う菫は不利ですが、予選を勝ち抜いて代表入りするチャンスは十分あります。

日中韓5人ずつの勝ち抜き戦である『農心杯』には女子版がありませんが、もし女子版農心杯のような団体戦ができれば、5人代表の韓国チームにはほぼ確実に菫が入るでしょう。3人代表だとギリギリ微妙、というくらいの位置づけです」（洪四段）

もともと、日本在籍時代から仲邑四段は、藤沢女流本因坊や上野愛咲美（現・女流名人）、上野梨紗（女流棋聖）ら日本の女性トップと互角の勝負を繰り広げてきた。韓国移籍後、仲邑四段が大きく成長したのと同じように、日本勢も国際舞台で実績を重ねている。

女流名人に返り咲いた直後の上野愛咲美（2025年4月、筆者撮影）

2024年には上野愛咲美が世界女子棋戦の最高峰の一つである呉清源杯世界女子囲碁選手権を制覇。2025年3月には妹の上野梨紗がSENKO CUPワールド碁女流最強戦で優勝し、姉妹そろって世界タイトルホルダーになった。

上野愛咲美女流名人（2024年12月、呉清源杯優勝記者会見にて／筆者撮影）

N/S高校囲碁タイトル獲得祝賀会にて、上野愛咲美女流名人（左）と上野梨紗女流棋聖（2025年2月、筆者撮影）

日中韓のトップ女流棋士たちがしのぎを削る世界戦の舞台で、韓国を拠点とする仲邑菫と、日本を代表する藤沢・上野姉妹らが、どの大会で激突し、どんな碁を見せてくれるのか――。その日を楽しみに待ちたい。

