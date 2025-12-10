ロサンゼルス・タイムズ紙は9日（日本時間10日）、ドジャースによる守護神エドウィン・ディアス投手の獲得が、同球団がサラリーキャップ論争を意に介さない姿勢の表れだと報じた。

総額1億4100万ドル（約221億円）もの年俸を2人のクローザーに投じる球団は他にない。ドジャースは昨冬にタナー・スコット投手へ7200万ドル（約113億円）を支払い、そして今回はディアスに6900万ドル（約108億円）を投じた。なお、2025年開幕時点で総年俸が1億4100万ドルを超えていた球団はわずか11球団だった。

ライバル球団のオーナーたちが、ドジャースを“サラリーキャップ導入が必要な元凶”として批判するなら、それも構わない。さらに、もし彼らが「サラリーキャップを受け入れるまで選手をロックアウトすべきだ」と主張するなら、それも受けて立つ構えだ。同紙は球団の姿勢をこう表現する。「他球団が指を指してこようが気にしない。我々は勝つためにいる。ルールが変わったら、その時に考えるだけだ」。

ドジャースは今、“黄金時代”と呼ぶべき時期にあり、歴史的偉業を追い求めている。25年間誰も成し遂げられなかった連覇を果たし、次はメジャー記録の14年連続ポストシーズン進出に並び、さらにはナ・リーグ史上初の3連覇を狙う。大谷翔平は「来年もまたリングを取りに行く準備はできている」と意気込みを語った。ムーキー・ベッツも「優勝指輪は4つ持っている。でも片手を全部埋めたい。スリーピートほど甘美に聞こえる言葉はない。誰かTシャツ作っとけよ！」とファンの前で笑いを誘い、球場を沸かせた。「ドジャースが野球を壊している」。そんな批判は気にしない。