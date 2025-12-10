一戸建てとどっちが高い？「マンション」購入前に絶対に確認しておくべき「お金のこと」

皆さんはマンション派ですか？ それとも一戸建て派ですか？

「窓からの眺めがいい高層階に住みたい」「管理人さんがいてくれるマンションのほうがセキュリティがしっかりしていそう」――そういった理由から、やっぱり買うならマンションかな、と思っている人は少なくないはず。

とはいえ、マンション購入も一戸建て同様、人生最大級の買い物であることに変わりはありません。加えて、マンションだからこそしっかりと確認しておきたいポイントもあります。

そこで今回は、前回の「一軒家記事」に続き、購入後に「こんなランニングコストがあるなんて知らなかった……」とならないために、マンションならではの「お金のチェックポイント」をわかりやすくご紹介します。

マンションと一戸建てはどっちが高い？

ここ数年の不動産価格の値上がりには目を見張るものがあります。不動産経済研究所（REEI）のデータによると、2015年の首都圏の新築分譲マンションの平均価格は約5,518万円。そこから2020年には約6,083万円、2025年10月のデータでは約9,895万円。平均価格が1億円超えするのも目前となっています。

とはいえ、これはあくまでも「平均」。都心部や人気エリアの新築マンションでは、土地そのものが高いことに加え、利便性やデザイン、充実した設備などによってプレミアムがつくことも多いようですが、郊外や地方都市では、もう少し手頃な価格で販売されているものもまだまだあります。また、中古物件に目を向けると、一般的に築年数が古くなるほど価格が下がります。これからマンションを購入しようと考えている人にとっては全体的に向かい風の状況ではありますが、

探し方や条件によっては、理想の物件が見つかる可能性は十分にあります。

マンション購入にかかる「諸費用」あれこれ

マンションを購入する際にも、一戸建ての場合と同様に、物件価格以外の諸費用が必要になります。売買契約の際の印紙税や、ローン契約時の事務手数料や保証料、火災・地震保険料、登記費用など、基本的な項目は一戸建てとほぼ共通です。

新築マンションを購入する場合には仲介手数料がかからないのが一般的ですが、デベロッパーそのものが販売会社にならずに関連会社が仲介業者として間に入る形態の場合には、「売買価格の3%＋6万円＋税」の仲介手数料がかかることも。公式ウェブサイトやリーフレットを隅々まで確認したり、担当者に問い合わせをしたりするなどして仲介手数料の有無を事前に把握しておきたいところです。中古マンションの場合には、基本的に仲介手数料がかかります。

また、マンション特有の諸費用として、引き渡し時点で当月分の管理費や修繕積立金に加え、翌月分の前払いが必要になります。さらに新築マンションの場合、後述する管理費、修繕積立金とは別にそれぞれ数万円〜数十万円の管理準備金と修繕積立基金が必要になるのが一般的。この2つは入居間近になって「知らなかった！」となりやすい代表的な出費です。

引っ越し代にはマンションならではの落とし穴も

特に新築マンションで気をつけたいのが、入居前のオプション選び。ここでの選択次第では、思いがけず出費が膨らむことがあります。モデルルームで見た内装や設備に近づけようとすると、照明や収納、網戸の仕様変更や追加などを依頼することになり、当初の見積もりよりも費用が増えていくことになります。キッチンやバスルームなどの水回りは特に要注意。気づいてみたら数十万円〜百万円を超える追加費用となる場合もあるので、「夢のマイホームだから」とお財布の紐をゆるめず、費用の全体像としっかり向き合いながら慎重に判断しましょう。

引っ越し費用や、新居に合わせて家具や家電を買い替える必要が出てくる点は一戸建てと変わりません。ただし、マンションの場合、エレベーターや共用部を保護するための養生費が必要になったり、荷物が搬入できる時間が指定されていたりすることで、引っ越しに追加料金がかかることがあります。必ずこうした条件も踏まえたうえでアイミツ（相見積もり）をとり、ベストな引越し業者に依頼するようにしましょう。

入居後に継続してかかる費用は？

晴れてマンションを購入し、引っ越しも完了！ となった後にかかってくるのが、不動産取得税。市区町村によっても差があるようですが、購入から半年〜1年以上後の忘れた頃に不動産取得税の納付通知書が郵送で届きます。

不動産取得税が1回だけかかる費用であるのに対し、その後も継続してかかり続けるのが、固定資産税や火災・地震保険料です。

固定資産税は毎年4〜6月頃になると市区町村から納付通知書が届きます。マンションの所在地が都市計画区域内にある場合には都市計画税も一緒に課税されます。

火災・地震保険料は、半年払い・年払い・一括払いから選べるのが一般的です。保険会社によっては月払い可能な場合もありますが、いずれにしてもまとめて支払うほど保険料が割引になることが多いので、バランスを見て選択しましょう。また、年払いにした場合には、急な支払いのお知らせに慌てないよう、しっかり支払い時期と金額を管理しておくことが大切です。

修繕積立金は将来の金額までしっかり確認を！

一戸建てとマンションの、お金という面での最も大きな違いと言えるのが、マンションの場合には、管理費と修繕積立金が毎月発生することです。

管理費は共用部の清掃や管理員の人件費、設備の維持のための費用です。通常、マンションの規模が大きく、共用施設が充実しているほど高い傾向があります。「共用施設が豪華で素敵！」「いろんなサービスがあって便利！」と感じたら、それは管理費が高いことと直結します。複数のマンションで比較検討する際には、共用部分やサービスの充実度と管理費のバランスにも注目してみるとよいでしょう。

一方の修繕積立金は、将来の大規模修繕に備えるための費用です。注意したいのは、年数が経つにつれて段階的に金額が引き上げられていく段階増額方式（ステップアップ方式）を採用しているマンションが多いということ。国交省のガイドラインでは修繕積立金の金額がずっと変わらない均等額方式（フラット方式）が推奨されているものの、実際に採用されている割合は多くはありません。目先の金額だけではなく、どの方式を採用しているのか、将来、いくらになるのかまで含めて確認することをおすすめします。

さらに、駐車場や駐輪場の利用にも別途料金が必要になるのが一般的。この分も上乗せして考える必要があるのに加えて想定しておきたいのが「マンションの駐車場の抽選に外れて外部の駐車場を借りなければならない場合」。外部駐車場を借りることになれば、月々の駐車場が予想以上の金額になる可能性もあります。こちらもあらかじめ相場を確認しておきたいところです。

中古マンションを購入する場合には、修繕計画が適切に立てられているか、過去にいつ大規模修繕が行われたのか、修繕積立金が不足していないかなど、運用状況を確認することが不可欠です。修繕積立金が不足している場合には、居住者それぞれに数十万円から百万円近くのまとまった一時金の負担が求められることもあるので要注意です。

住宅ローンは「厳しめシナリオ」で考えよう

管理費・修繕積立金・駐車場代などを踏まえると、マンションの場合、住宅ローンの返済計画は一戸建てと比べてもさらに厳しめのシナリオでシミュレーションしたいところです。

憧れのマンション生活だからといって「頑張ればなんとか返済できるだろう」と楽観するのは禁物です。諸費用はもちろん、入居後に継続的にかかる費用、加えて変動金利であれば今後の金利の上昇なども見込みながら、余裕を持って返済計画を立てましょう。毎月の返済額＋管理費・修繕積立金・駐車場代の合計が手取り収入の25％、どんなに多くても30％未満になるようにしたいところです。

何はともあれ、余裕を持った計画を！

立地のよさや利便性、セキュリティの高さなどが魅力のマンションですが、一方で、追加のオプション代や引っ越し代、管理費、修繕積立金、駐車場代など、一戸建てとは異なる視点で確認すべき「お金のポイント」が色々とあります。

こうした出費の全体を見渡して余裕を持った資金計画を立てることが、本当の意味で理想のマンション生活を手に入れるための重要ポイント。価格が上昇している今だからこそなおのこと、マンションならではの「お金のポイント」をしっかり把握し、抑えるべき出費は抑えながら夢を叶えていきましょう。

