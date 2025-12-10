『線は、僕を描く』の著者が描く新たな「再生」の物語…災害の記憶に苦しむ消防士が不思議な体験を通じて魂を救われるまで

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回紹介する本は、映画化されて人気を博したメフィスト賞作品の著者による新刊。消防士の中年男性が主人公で、著者らしい、心の繊細な変化を上手に描いている作品とのこと。作中で超自然現象が起こるシーンもあるそうですが、ようへい氏がこの本を取り上げるきっかけになった事象も……偶然とは思えないような話です。

主人公の回復が、読者の心も解きほぐす

皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人・ようへいです。

この番組でもお話ししていますが、私は「シンクロニシティ体質」でございまして、頻繁にシンクロや偶然の一致が起きる日常を送っております。今日もこれから砥上裕將（とがみ・ひろまさ）さんの小説を紹介するのですが、これにはある不思議な経緯があるのです。

つい先日、本屋さんに立ち寄ったところ、砥上裕將さんの新刊が並んでいました。「そういえば、まだ砥上さんの作品を紹介したことがなかったな」と思い出し、手に取りました。砥上裕將さんと言えば、メフィスト賞を受賞し、本屋大賞にもノミネート、さらに横浜流星さん主演で映画化もされた『線は、僕を描く』が有名です。当初はそちらを紹介しようと思っていたのですが、せっかくだからきっかけをくれた新刊も読んでみようと購入しました。

実は私、北海道のSTVラジオで「しゃかりき!ようへい商店」という番組も担当しており、そちらの本紹介コーナーで秋月達郎さんの『海の翼 エルトゥールル号の奇蹟』を取り上げる予定でした。ところが、砥上裕將さんの新刊を開いて驚愕しました。

なんと、主人公の名前が「秋月龍朗」だったのです。すごくないですか？ これはもう、「ようへい！お前は『線は、僕を描く』を紹介するつもりかもしれないが、そうじゃない。この新作を紹介しなさい！」というメッセージとしか思えません。というわけで、急遽予定を変更し、その新刊をご紹介させていただきます。

砥上裕將『龍の守る町』

もちろん、シンクロが起きたからという理由だけでなく、読んでみたら非常に気持ちの良い小説でした。自信を持って内容は保証させていただきます。

あらすじをご紹介しましょう。

物語の中心となるのは、主人公・秋月龍朗。彼は40代の現役消防士で、長年現場で人命救助にあたってきましたが、部署異動で「指令室」の管理職となります。指令室とは、119番通報を受け、火事か救急かを聞き取り、迅速な出動対応をする部署です。

今までとは異なる業務に、最初はなかなか馴染めません。しかし、主人公の人柄の良さや、先に異動していた現場時代の後輩、そして周囲のサポートによって、徐々に適応していきます。

現場で命を賭して活動する消防士はもちろん大変ですが、指令室もまた、一刻一秒を争う緊張感に満ちています。通報者からスピーディーに情報を引き出さなくてはならない。しかし相手はパニックになっていて要領を得ない。そこからいかに情報を聞き出し、迅速に対応するか。

一方で、緊急性の低い通報、いわゆる救急車の不適正利用につながるような通報もあります。

少し話が逸れますが、以前私が「一日消防指令室長」という仕事を拝命した際、ネタ作りのために「実際どんな困った通報があるのか」を取材したことがあります。するとまあ、出てくる出てくる（笑）。「明日入院するから病院まで乗せていって」とタクシー代わりに電話してくる方や、パニックになりすぎて「どちらですか？」と住所を聞かれているのに「俺だ！」と答える人など。「いや俺って誰だよ」という（笑）。

とにかく119番は適正に、そして落ち着いて利用していただきたいという、かつての一日消防指令室長・ようへいからの注意喚起をしての閑話休題です。

何にしましても、救助現場に勝るとも劣らない緊張感のある指令室で、主人公は町を守る業務に携わります。現場のシーンも見事ですが、この指令室の張り詰めた空気感も本当に丁寧に描かれています。読むことで、利用する側の意識も高めてくれる小説といえるでしょう。

物語の舞台となるのは、海にほど近い架空の町。この町は5年前に大雨による水害で多くの命が失われており、今もその出来事が暗い影を落とす、復興半ばの場所です。主人公もまた、その災害の際にPTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っています。消防士である自分がしっかりしなければ、再び多くの命が失われてしまうかもしれない。そう自分を奮い立たせ、家族にすら隠して、ギリギリの精神状態で活動しています。

なぜ彼がそこまで深い傷を負ったのか。それは災害救助活動の際、妻の両親が目の前で濁流に飲み込まれて亡くなってしまったからです。救えたかもしれない命を守れなかった強い罪悪感と無力感に心が壊れ、そこから5年が経っているのです。

そんな彼が指令室という新たな場所で、固く結ばれて絡み合っていた心を、緩やかに解いていく。後半、ややスピリチュアルというか、超自然的な展開があり、それまでとは趣を異にするシーンが登場します。そのシーンがあるからこそ主人公は大きく救われるのですが、端からそういった不可思議な作品というわけではありません。

前半から中盤までしっかりとリアルな消防士のドラマを描いているため、超自然的な展開にもリアルの裏打ちがあり、決して浮いてはいないのです。「きっとこういうこともあるだろう」「いつか自分も経験するかもしれない」と思わせる説得力があり、この構成のバランスが非常に心地よいのです。

『線は、僕を描く』もそうでしたが、砥上さんは本当に優しく丁寧に、人の心をほぐしていく物語を紡ぐ方です。

この小説も、最後のほうにある「優しさの伏線回収」が心を温めてくれます。主人公がゼロから100まで完全に回復する物語ではないかもしれませんが、60くらいまでは回復し、きっともう大丈夫だろうと思わせて筆を置く。つまり、この先の光を捉えられる、明るい未来が想像できる余韻を残してくれるのです。

読んでいると、僕らの人生もきっと大丈夫かもしれない、と思えてきます。人生において、一つの固い結び目が解けたからといって全てが解決するわけではありません。また何かのきっかけでもつれ、「元の木阿弥か」「またあの苦しみの中に放り込まれるのか」と落ち込むこともあるでしょう。

しかし、一度固い何かを解いた経験は、次の困難を乗り切るための「心の器用さ」として必ず身に付いているはずです。言えない何かを抱えている方、こじらせている方にとって、すぐにスッキリとはいかずとも、結び目を少しだけ緩くしてくれるヒントが、この本にはあるのではないでしょうか。

それにしても皆さん、秋月達郎さんの小説を紹介しようとして開いた本の主人公が「秋月龍朗」とは、やはりすごい確率です。これは小説を紹介せよというメッセージだと受け取りましたが、ここまで高度なシンクロを考えると、もしかしたら「アキヅキタツロウに改名せよ」というメッセージかもしれません。改名しようかしら(笑)。

今回もようへいの時短ブッククラブにお付き合いいただき、ありがとうございました。砥上さんの『龍の守る町』はもちろん、名作『線は、僕を描く』も合わせて手に取ってみてください。

それでは素敵なブックライフを！ ようへいでした。

砥上裕將『龍の守る町』

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

