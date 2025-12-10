「嫌いなあいつもどこかで誰かに愛されていますように」――昆虫・動物だけじゃない、篠原かをりの【卒業式、走って帰った】

動物作家・昆虫研究家として、さまざまなメディアに登場する篠原かをりさん。その博識さや生き物への偏愛ぶりで人気を集めていますが、この連載では「篠原かをり」にフォーカス！ 忘れがたい経験や自身に影響を与えた印象深い人々、作家・研究者としての自分、プライベートとしての自分の現在とこれからなど、心のままにつづります。今回は篠原さんの懐の深さ、家族愛、友人愛を感じられるお話です。

※NHK出版公式note「本がひらく」の連載「卒業式、走って帰った」より

嫌いなあいつもどこかで誰かに愛されていますように

子の保育園の運動会に私の弟が来てくれた。人当たりの良い弟は、初めて参加する保育園の行事にもかかわらず、保育園の先生たちと楽しげに話していた。

後日、保育園の先生から「あんなにかわいい大人見たの、久しぶりだったからつい絡んじゃって」と言われ、その言葉をずっと噛み締めている。

180cmを超える長身のマッチョ、それも接待ゴルフと趣味の釣りで、どの季節でも絶え間なくこんがりと焼けている。顔立ちだけでいえば、私とそれなりに似ているのだけれど、それ以外が違い過ぎて、全く似ていない。人に好かれ慣れていて、褒められたときの対応によどみがない。

まあ、マイメロディやダッフィー&フレンズなどを基準とした場合のかわいい文脈に乗っている存在とはいえないだろう。

しかし、私の弟は確かにかわいいのだ。

誰がなんと言おうと、「弟はめちゃくちゃかわいい」という気持ちは揺らぐことなく、弟が私の弟として生まれて28年、私の心の中で響き渡り続けている真理なのだが、他の人の口から改めて聞くのは、また格別である。



私は、弟を褒められるのが、自分のことを褒められるよりもはるかにうれしい。

自分のことを褒められるより、素直に受け取ることができるからだと思う。自分を最高と信じられるほどの自己肯定感はないけれど、弟に対する賞賛には同意の気持ちしかないからである。

離れて暮らす成人の弟を褒めてもらう機会というのはまれだが、最近は、愛想の良い1歳児を連れているのでそれはよく褒められる。その場では、平静を装うが、大体1つの褒め言葉当たり1週間は反芻はんすうして幸せを感じている。ずっと味がする。我が子が他者に褒められる美点を持っていることが喜ばしいのではなく、大切な存在が誰かに「すごい」とか「すてき」とか優しく思ってもらえるということがうれしい。



ああ、うれしいなと思うのと同時に、ふと褒められやすいタイプではなかった私自身の幼少期を思い出す。私は、褒められるどころか、怒られるばかりで、恐らく、「我が子がこのタイプじゃなくてよかった」と思われる子供だっただろうなと思い、切なくなった。両親にも、今の私と同じように、大切な存在を褒められて幸せな気持ちになってほしかったのにと思ったのである。

「明朗快活」を絵に描いたような我が子と暮らすうちに、「自分は、この子に比べると全然良い子供ではなかったな」という気持ちが膨らんで、「多分私は、周りの保護者から、自分の子がこのタイプじゃなくてよかったと思われていたはず」と父にこぼした。すると、父がノータイムで、「パパはかをぴ（家族にそう呼ばれている）が一番よかったよ」と返してきたので、「じゃあ、よかった」と心から納得した。



父がそうであったように、褒められても褒められなくても、私の中での大事な人の大切さは全く変わらない。けれど、褒められるとうれしい。

褒められてうれしいのは、年下の親族だけではない。大事な人は全員そうだ。夫を褒められるのも、好きなタカラジェンヌや大切な友人や自分のファンを褒められるのもうれしい。

褒められると自分のことよりもうれしくなるような大事な人がたくさんいるということは、私の人生における幸福の総量を著しく増やしていると思う。



世の中には、心ない人もいるので、大事な人に投げかけられる言葉は、必ずしもポジティブなものばかりとは限らない。

だから、大事な誰かが増えると喜びも増える分、悲しみも増えるものかと思いきや、意外とそうでもない。

大好きな友人がインターネット掲示板で叩かれた話を聞けば、叩いた人に対して「な、なんて見る目のない……！ 哀れな人だ！」としか思わないし、劇場の近くでうっかり自分の好きなタカラジェンヌの悪口を耳にすれば、「私は、この感性で生きている人に生まれなくて本当によかった！」と思う。地球の歴史を鑑みたとき、生まれた場所と時代の近さを考えるとまさに紙一重だったので、私の代わりにその感性を引き受けてくれてありがとうと思う。



私自身、人目に触れる仕事なので、たまにインターネットに悪口を書かれることがある。

自分自身は、知らない人からの悪口にあまり傷つかないタイプだけれど、最初の頃は、家族が見てしまったときに、私が悲しむと思って心を痛めたり、大切な私に悪意を向けられているのを知って、悲しんだりすることが嫌だなと思っていた。

だから、「嫌なこと書かれるかもしれないけれど、私は気にしないから、みんなも気にしないでね」と先に言っておくことにした。すると、当時高校生くらいだった弟が「かをぴのこと悪く言っているやつとか全員ぶん殴ってやりたいんだけど」と言った。

今でも、たまにこの言葉を思い出す。普段は、比較的私に対してクールな弟なので、そこまで思ってくれるなんて予想外だったのだ。

かわいい弟にしょうもない人間をぶん殴らせることは嫌なので、当然実現は望まないけれど、自分のこと以上に怒ってくれる弟がいるのだと思うと、どれだけ悪口を言われたとして、お釣りの方が多すぎる。そして、家族は、私を悪く言われていても、ムカつくだけで傷つきはしないということに安心もした。

全ての人から好かれるということは不可能であるし、インターネットで人の悪口を言うタイプの人に好かれることはむしろ不運だ。そもそも、最初から、私は、全方位に好かれうるタイプではないと自認している。なので、今、私のことを好きでいてくれる人の顔を思い浮かべていくと、この人たちに好かれる人生でよかったと考える。



それに、悪口を言われるたび、私の存在が、私を嫌う人に不快感を与えていると考えると、不快害虫になった気持ちでゾクゾクした。視界に入るだけでダメージを与えることができる巨大なゲジゲジになる自分を想像する。

だから、もっと若い頃は、自分に対して嫌なことを言う人に対して、「私が世にのさばるのを見て苦しめ」と思っていたが、今は、どんな人でも苦しみの中にあってほしくないと思っている。

特に、赤ちゃんという存在が身近になることで、心からそう思うようになった。

もともとは、誰もが幸せになるべき、にこにこのふわふわのもちもちであったことを思うと、誰かの悪口を言うことで自分の存在を示そうと、もがく人がいることは悲しいと思う。生きとし生けるものはもっと愛されるべきだから。

私には彼らを愛せないけれど、どこかで誰かに愛されていますようにと願うばかりである。

大きな肉を持って、犬に尊敬の眼差しを向けられる弟：篠原さん提供

プロフィール

篠原かをり（しのはら・かをり）

1995年2月生まれ。動物作家・昆虫研究家／慶應 義塾大学 SFC 研究所上席所員。これまでに『恋する昆虫図鑑～ムシとヒトの恋愛戦略～』(文藝春秋)、『LIFE―人間が知らない生き方』(文響社)、『サバイブ＜SURVIVE＞－強くなければ、生き残れない』(ダイヤモンド社)、『フムフム、がってん！いきものビックリ仰天クイズ』(文藝春秋)、『ネズミのおしえ』(徳間書店)、『歩くサナギ、うんちの繭』 (大和書房) 、『かわいいが見つかる！ 推しいきもの図鑑』（永岡書店）、『見つけたら神！ すごレア虫図鑑』（日本文芸社）などを出版。

バナーイラスト 平泉春奈

